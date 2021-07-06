Развернули судно: в Перми упавшую с моста девушку спас экипаж теплохода

Пермь, 6 июля. С Камского моста в столице Прикамья на глазах очевидцев упала девушка. На ее счастье рядом проплывал прогулочный теплоход.

Инцидент произошел поздним вечером в понедельник, 5 июля. На видео, снятом очевидцами, слышно, как люди на борту говорят, что девушку, возможно, кто-то толкнул. Однако все обстоятельства пока не известны.

В итоге экипаж теплохода «Алмаз» развернул судно и достал пермячку из воды. На берегу пострадавшую на носилках передали врачам скорой помощи.

Позже в социальных сетях появилось вот такое сообщение:

«Выражаем огромную благодарность экипажу «Алмаз» (7 причал): Подгорных А.И, Волков Д.О, Усанин Д.Е. Также просим начальство отметить и отблагодарить экипаж теплохода!» — говорится в тексте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в районе Камского залива недалеко от Хохловки в Прикамье на 20-метровой глубине дайверы обнаружили судно. Археологи предполагают, что это древний струг времен средневекового покорения Урала и Сибири.