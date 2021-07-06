Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 июля 11:01
10:59
Общество
Минздрав России назвал причину переноса вакцинации вторым компонентом
10:59
Общество
«Колдун» из Мордовии выманил у клиентки деньги и отправил ее к психиатру
10:57
Общество
ВИЧ не является противопоказанием к вакцинации от коронавируса
10:56
Общество
Премьер-министр Словении призвал страны ЕС готовиться к четвертой волне COVID-19
10:55
Политика
Захарова опубликовала фото встречи Лаврова с генсеком АСЕАН
10:55
Общество
Россиянам объяснили, почему после вакцинации от COVID-19 нужно носить маску
10:53
Общество
Стартовала разработка проекта канатной дороги через Дон
10:50
Армия
Business Insider: российские летчики провели учения на глазах у военных НАТО в Черном море
10:46
Экономика
Объем продаж крекеров в России продолжает падать
10:43
Происшествия
Власти Камчатки не подтвердили информацию о падении Ан-26 в море
Все новости

Развернули судно: в Перми упавшую с моста девушку спас экипаж теплохода

Происшествия
Развернули судно: в Перми упавшую с моста девушку спас экипаж теплохода
vk.com  /  МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ

Пермь, 6 июля. С Камского моста в столице Прикамья на глазах очевидцев упала девушка. На ее счастье рядом проплывал прогулочный теплоход.

Инцидент произошел поздним вечером в понедельник, 5 июля. На видео, снятом очевидцами, слышно, как люди на борту говорят, что девушку, возможно, кто-то толкнул. Однако все обстоятельства пока не известны.

В итоге экипаж теплохода «Алмаз» развернул судно и достал пермячку из воды. На берегу пострадавшую на носилках передали врачам скорой помощи.

Позже в социальных сетях появилось вот такое сообщение:

«Выражаем огромную благодарность экипажу «Алмаз» (7 причал): Подгорных А.И, Волков Д.О, Усанин Д.Е. Также просим начальство отметить и отблагодарить экипаж теплохода!» — говорится в тексте.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в районе Камского залива недалеко от Хохловки в Прикамье на 20-метровой глубине дайверы обнаружили судно. Археологи предполагают, что это древний струг времен средневекового покорения Урала и Сибири.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Развернули судно: в Перми упавшую с моста девушку спас экипаж теплохода
пермь мост скорая помощь теплоход спасли тонущего
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru