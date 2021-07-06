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Пермь договорилась о поставках в Румынию роботов-промоутеров
Технологии
Пермь договорилась о поставках в Румынию роботов-промоутеров
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Пермь, 6 июля. Компания «Промобот» заключила соглашение о поставке сервисных роботов-консультантов с румынским ивент-оператором «Клок». Договор рассчитан на четыре года. Сумма контракта — 1 млн евро.

Всего в Румынию отправятся более 30 пермских роботов-промоутеров Promobot V.4.

«Пандемийный год стал большим испытанием для нашего бизнеса. Все планы были разрушены, нужно было искать новые пути. Мы обратились к технологиям, чтобы продолжить работу. Роботы «Промобот» стали для нас решением, которое позволило вернуться к обеспечению мероприятий почти на допандемийном уровне», — сказал журналистам представитель компании «Клок» Гасмин Градинару.

Первый робот с мая 2021 года уже работает на мероприятиях компании.

«Ивент-индустрия меняется — промоутеров и хостес заменяют технологии: роботы, интерактивные стенды, экраны. Пандемия и разные ограничительные меры только подтолкнули индустрию к этим изменениям. Будущее ивента именно за такими решениями, — отметил директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министерство промышленности и торговли Пермского края провело совещание по взаимодействию региональных предприятий с АО «Узбекуголь». Уже намечены перспективы сотрудничества предприятия Узбекистана с «ВИПАКС+» и «Камским кабелем».

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пермский край технологии румыния роботы экспорт промобот
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