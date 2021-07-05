Грузовик наехал на пятилетнюю девочку на пешеходном переходе в Перми

Пермь, 5 июля. Утром понедельника, 5 июля, в Кировском районе столицы Прикамья грузовик сбил маленькую девочку. По информации пресс-службы городской ГИБДД, несчастный случай произошел около 07:30.

«Автомобилем MAN управлял 62-летний водитель. На улице Ушакова он допустил наезд на пятилетнего ребенка. По предварительной информации, девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении отца», — пояснили журналистам в ГИБДД.

Пока известно, что девочку с различными травмами госпитализировали.

В Госавтоинспекции еще раз напомнили водителям, что, приближаясь к пешеходному переходу, нужно заранее снизить скорость и оценить условия видимости и обзора.

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