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Пермяк-алиментщик не смог улететь в Петербург из-за многотысячного долга
Общество
Пермяк-алиментщик не смог улететь в Петербург из-за многотысячного долга
pixabay.com  / 

Пермь, 5 июля. Житель столицы Прикамья был вынужден отказаться от отпуска в Санкт-Петербурге. Прямо из аэропорта «Большое Савино» его доставили в отдел судебных приставов.

По решению суда пермяк должен был переводить пятилетней дочери четвертую часть своего дохода, однако выполнять требования он отказывался. С ребенком не встречался, материально не помогал.

«Алиментщик скрывался и от бывшей жены, и от судебных приставов. На повестки не реагировал, для дачи объяснений в отдел не являлся. В итоге долг по выплатам составил порядка 300 тыс. рублей. И приставы вынуждены были объявить его в розыск»,  — рассказали ФАН в региональном ФССП.

Было установлено, что мужчина приобрел билеты на рейс в Санкт-Петербург. В день вылета в аэропорту его дожидались судебные приставы. Уже в отделе на него был составлен административный протокол, а сам алиментщик определен в спецприемник.  

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 22-летний пермяк признан виновным в совершении 28 эпизодов мошенничеств. В течение 2019 года он похитил у людей имущество на сумму более 1,5 млн рублей.

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пермь задержание алименты судебные приставы спецприемник
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