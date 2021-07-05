Пермские врачи спасли пациентку, у которой после родов определили ишемический инсульт

Пермь, 5 июля. Медики пермской городской больницы им. Гринберга спасли жизнь 20-летней жительницы Чайковского. После рождения дочки женщина почувствовала резкую боль в голове, и онемение части тела.

Врачи больницы в Чайковском сделали все возможное для спасения девушки, при этом обратились к коллегам из краевой столицы. Пациентку доставили в Пермь, сделали исследование КТ, которое выявило в головном мозге тромбоз.

«Эндоваскулярные хирурги Яков Сычугов и Максим Сюткин выполнили экстренную операцию по удалению тромботических масс из сосуда с полным восстановлением кровотока по нему. На следующие сутки после операции наблюдалось полное восстановление двигательных функций», — рассказали ФАН в больнице.

instagram.com / Городская больница им. С.Н. Гринберга

«Низко вам поклониться хочу, люди в белых халатах!» — написала девушка пермским врачам.

Молодую пациентку довольно быстро перевели в отделение неврологии. Сейчас она готовится к выписке.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 2 июля в Перми умерла пострадавшая во время пожара в «Хромой лошади» в 2009 году Ирина Банникова. Таким образом количество жертв трагедии увеличилось до 158.