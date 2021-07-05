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Авиакомпания «Победа» заплатит штраф и неустойку за игнорирование требований пермячки
Общество
Авиакомпания «Победа» заплатит штраф и неустойку за игнорирование требований пермячки
pobeda.aero  /  Пресс-служба авиакомпании «Победа»

Пермь, 5 июля. Пермячка добилась возврата денег от авиакомпании «Победа» за неиспользованные билеты Пермь — Анапа. Женщина приобрела их в марте 2020 года и оплатила багаж.

Буквально тут же она серьезно заболела и не смогла полететь на юг. При этом авиаперевозчик заранее был оповещен о сложившейся ситуации. Пермячка попросила вернуть деньги, но компания требования проигнорировала.

Тогда женщина подала иск в суд. После этого «Победа» согласилась вернуть деньги — 68 078 рублей. Однако Орджоникидзевский районный суд Перми постановил, что за нарушение сроков перевозчик должен дополнительно выплатить неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

В итоге к стоимости билетов добавилось еще 65 тысяч рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что житель столицы Прикамья намерен судиться с AliExpress из-за увеличения стоимости товара в 100 раз. Иск к компании уже подан в Кировский районный суд Перми.

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суд пермь победа штрафы авиаперевозчик компенсация морального вреда
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