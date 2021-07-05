Часть центральной улицы Перми планируют отремонтировать за полмиллиарда рублей

Пермь, 5 июля. Улицу Ленина столицы Прикамья отремонтируют за сумму, превышающую 500 млн рублей. На сайте госзакупок размещен аукцион на выполнение работ на участке от ул. Крисанова до ул. Парковой.

Начальная стоимость контракта — 544,1 млн рублей. Подрядчик должен по контракту выполнить ремонт проезжей части, нанести разметку, установить дорожные знаки, благоустроить территорию у Театра-Театра.

Закончить все работы необходимо до 14 октября 2022 года. Заявки будут принимать до 27 июля 2021 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в ближайшие три года на развитие спортивной инфраструктуры в Прикамье планируется направить более 1,3 млрд рублей. Деньги поступят из федерального, регионального и местных бюджетов.