Мощный ливень обрушил стены, затопил дома и остановил транспорт в Перми  

Пермь, 4 июля. На столицу Прикамья обрушилась настоящая стихия. Наконец-то прогнозы синоптиков и предупреждения МЧС сошлись, пишут жители в соцсетях. Тем не менее все оказалось не так весело после обильного дождя, который прошел в Перми в воскресенье, 4 июля.

К примеру, рядом с ТЦ «Колизей Синема» обвалилась часть стены с ограждением. К слову, в прилегающем здании располагается офис регионального управления Федеральной налоговой службы. На самом деле, стена начала рушиться еще после ливня на прошлой неделе. На месте размыло грунт. Но внимания этому никто не уделил.

В администрации Ленинского района журналистам рассказали, что уже проведены совещания с участием собственников земли. Их попросили привести территорию в нормативное состояние.

Под водой оказались одни из самых протяженных улиц: Куйбышева (на участке у троллейбусного депо) и Героев Хасана.

В администрации Свердловского района журналистам пояснили, что «ливневка» на участке работает в обычном режиме. Такое серьезное подтопление — следствие сильного дождя.

Жильцы по адресам Краснополянская, 6 и Самолетная, 30 просто не могут выйти из дома. Вода стоит, в том числе, и внутри квартир. Затопленными оказались электроприборы в доме. Пришлось отключать электричество. Управляющие компании говорят, что пока не знают, как помочь горожанам.

Некоторые пермяки решили наглядно продемонстрировать, насколько поднялся уровень воды на дорогах краевой столицы после дождя. Местные жители стояли буквально по колено в воде.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ГИБДД Прикамья составили сразу несколько протоколов об административных правонарушениях на двух пермяков. 25 июня во время сильного ливня, из-за которого затопило несколько дорог, молодые люди решили покататься по ним на сапборде.