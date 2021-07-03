Пермские дайверы обнаружили в Каме древнее судно — предположительно времен Ермака

Пермь, 3 июля. В районе Камского залива недалеко от Хохловки в Прикамье на 20-метровой глубине дайверы обнаружили судно. Археологи предполагают, что это древний струг времен средневекового покорения Урала и Сибири.

В интервью журналистам руководитель экспедиции Григорий Головчанский рассказал, что подводники между собой окрестили корабль — «струг Ермака».

Находка может стать поистине мировой сенсацией, если все подтвердится, поскольку поднятых судов времен средневековья в мировых музеях крайне мало, а подобных экспонатов эпохи колонизации Урала и Сибири нет вовсе.

Теперь судно предстоит исследовать и установить возраст его постройки. Также археологи отмечают, что акватории Пермского края пока плохо исследованы — дело в нехватке технического оснащения. Специалисты считают, что в здешних реках есть затонувшие поселения и корабли.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что деревянное сооружение, похожее на бассейн, обнаружил международный коллектив археологов в Италии. Объект, скорее всего, использовали для религиозных ритуалов.