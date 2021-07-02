Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Архангельск Владивосток Вологда Воронеж Екатеринбург Калининград Карелия Краснодар Крым Мурманск Нижний Новгород Новгород Новосибирск Оренбург Пермь Псков Самара Сыктывкар Хабаровск Челябинск
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 июля 15:22
15:21
Россия
Гарри Галкин сделал отцу салат из свежих овощей
15:21
Экономика
Политологи лишили украинцев иллюзий о распродаже их земель иностранцам
15:20
Экономика
Губернатор Забайкалья поручил повысить зарплаты местным пожарным
15:20
Происшествия
Житель Петербурга избил пожилую женщину в продуктовом магазине
15:18
Происшествия
Последствия мощного взрыва на нефтезаводе в Румынии сняли на видео
15:16
Политика
Путин обсудил с сенаторами роль цифровизации в обеспечении нацбезопасности
15:15
Происшествия
ФАН установил личность мужчины, труп которого нашли у яхт-клуба в Петербурге
15:15
Спорт
Эфир: Главные спортивные итоги подводят в Международный день спортивного журналиста
15:12
Общество
Судебные приставы в России вышли на охоту за водителями, имеющими долги
15:12
Украина
Киевские обидки: Альгис Микульскис о новой претензии Украины к ЕС — ее никуда не берут
Все новости

Пермяк на Lexus спровоцировал массовое ДТП и снес остановку
Происшествия
Пермяк на Lexus спровоцировал массовое ДТП и снес остановку
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 2 июля. В столице Прикамья 54-летний водитель Lexus во время движения в черте города забыл про соблюдение дистанции и въехал в ВАЗ-211540.

От сильного удара отечественный автомобиль выбросило на «встречку». Там он столкнулся с пассажирским автобусом и «Сузуки Витара». 

В то же время Lexus откинуло на остановочный комплекс, который не выдержал удара и упал на землю.

64-летний водитель «ВАЗ» получил серьезные травмы и был госпитализирован. ГИБДД проводит проверку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье на автодороге Нытва-Кудымкар произошло ДТП, в котором погиб подросток. Также в аварии пострадал семилетний ребенок.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пермяк на Lexus спровоцировал массовое ДТП и снес остановку
дтп пермь автобус лексус остановка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru