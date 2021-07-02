Пермяк на Lexus спровоцировал массовое ДТП и снес остановку

Пермь, 2 июля. В столице Прикамья 54-летний водитель Lexus во время движения в черте города забыл про соблюдение дистанции и въехал в ВАЗ-211540.

От сильного удара отечественный автомобиль выбросило на «встречку». Там он столкнулся с пассажирским автобусом и «Сузуки Витара».

В то же время Lexus откинуло на остановочный комплекс, который не выдержал удара и упал на землю.

64-летний водитель «ВАЗ» получил серьезные травмы и был госпитализирован. ГИБДД проводит проверку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье на автодороге Нытва-Кудымкар произошло ДТП, в котором погиб подросток. Также в аварии пострадал семилетний ребенок.