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Число жертв пожара в «Хромой лошади» увеличилось до 158: умерла еще одна девушка
Общество
Число жертв пожара в «Хромой лошади» увеличилось до 158: умерла еще одна девушка
vk.com  /  Помощь на лечение девушке ИРИНЕ БАННИКОВОЙ

Пермь, 2 июля. В столице Прикамья в пятницу, 2 июля, умерла пострадавшая во время пожара в «Хромой лошади» Ирина Банникова. Трагедия произошла в Перми в 2009 году и унесла жизни 156 человек. В 2021 году это количество увеличилось до 158.

Ирина работала в клубе барменом. В ночь 5 декабря 2009 года девушка была на смене и не смогла выбраться из огненной ловушки. В итоге она оказалась одной из самых тяжелых пострадавших. Несмотря на то, что ожогов на теле почти не было, из-за отравления продуктами горения сильно пострадал мозг.

Тамаре Обориной, маме Ирины, пришлось уйти с работы. Почти 12 лет она ухаживала за дочерью.

Точная причина смерти девушки пока не известна. Но врачи склоняются к тому, что сам организм просто устал страдать. У Ирины остался сын.

Почти год назад, 6 июля, скончалась еще одна пострадавшая в «Хромой лошади» девушка – Ирина Пекарская. Ей было 33 года.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что скончался главный фигурант уголовного дела о покушении на убийство десяти человек в Соликамске Пермского края. Он умер от полученных ожогов.

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