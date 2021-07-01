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Латвийский банк требует продать пермский отель из-за долга в 7,6 млн евро
Общество
Латвийский банк требует продать пермский отель из-за долга в 7,6 млн евро
2gis.ru  /  Four Elements Perm 4*

Пермь, 1 июля. В арбитражном суде Прикамья рассматривается иск латвийского банка AS «PNB Banka». Финансовая организация требует признать за ней право залога по кредитному договору на здание отеля Four Elements Hotel в Перми.

Ранее Four Elements Нotel в столице Прикамья, а также Кирове и Екатеринбурге работали под международным брендом Hilton. Исковые требования предъявлены к ООО «Силвери», которому в 2019 году принадлежала гостиница.

В 2016 году между «Норвикбанком» (сегодня «PNB Banka») и ООО «Отели Урала» был заключен договор займа, по которому здание проходило залоговым имуществом. В иске указано, что «Силвери передало права на имущество фонду «Палладий» без согласия залогодержателя.

В AS «PNB Banka» затребовали продать заложенный отель в счет погашения долга в 7,6 млн евро.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что отдыхавшая на Кубе прикамская семья подала в суд на ООО «Туроператор Корал тревел центр» за испорченный отдых. Дзержинский районный суд оштрафовал компанию более чем на 160 тыс. рублей.

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