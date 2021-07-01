Устроивших гонки на сапборде по затопленному городу пермяков оштрафовали

Пермь, 1 июля. ГИБДД Прикамья составили сразу несколько протоколов об административных правонарушениях на двух пермяков. 25 июня во время сильного ливня, из-за которого затопило несколько дорог, молодые люди решили покататься по ним на сапборде.

В итоге 20-летний водитель Volvo прицепил тросом сап и прокатил по центральной улице Ленина своего товарища. Все это снималось на видео и камеры наблюдения, поэтому их личности быстро установили.

В отношении водителя составили протоколы за нарушение правил перевозки людей, правил применения ремней безопасности, несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности. Сапбордер получил 500 рублей штрафа за нарушение ПДД пассажиром.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за сутки 28 июня в Прикамье утонули сразу пять детей. Трое — в Орджоникидзевском районе краевой столицы.