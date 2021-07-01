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Под Пермью в ДТП погибла семейная пара, у которой осталось четверо детей
Происшествия
Под Пермью в ДТП погибла семейная пара, у которой осталось четверо детей
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 1 июля. Смертельное ДТП произошло поздним вечером 30 июня недалеко от Сылвы в Прикамье. По предварительным данным ГИБДД, женщина за рулем Mercedes выехала на «встречку» и столкнулась с ЗиЛом.

Водитель иномарки и ее муж, который находился рядом на переднем пассажирском сидении, погибли на месте. Трое пассажиров, сидевших сзади, госпитализированы.

Известно, что на момент аварии, у женщины не было водительских прав. Также сообщается, что у семейной пары осталось четверо детей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что пермяка, насмерть сбившего на папином Lexus девушку в Перми, выпустили из колонии. На остаток срока ему изменили наказание.

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