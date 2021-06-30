DJ Smash станет автором нового гимна Перми

Пермь, 30 июня. Гимн Перми к большому юбилею в 2023 году будет писать Андрей Ширман — DJ Smash. Об этом сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин во время прямого эфира 30 июня в паблике «Мой город — Пермь».

«Я попросил DJ Smash, чтобы он подумал над гимном. Он обещал его написать», — сказал губернатор.

Гимн разрабатывается еще с 2020 года. Жители региона прислали достаточное количество вариантов (275 заявок), из которых власти обещали представить на всеобщий выбор три.

Однако из-за смены руководства Перми конкурс по разработке гимна, по сути, был сорван.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что основатель сингапурской компании Gribushin House Pte Ltd, гражданин Франции Бенджамин Дюпал осенью 2017 года открыл в центре Перми чайную «Грибушин». В интервью ФАН он рассказал, как изменилась столица Прикамья за это время.