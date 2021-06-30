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Пермский мошенник снова похитил у людей миллионы рублей и повторно уехал в колонию

Происшествия
Пермский мошенник снова похитил у людей миллионы рублей и повторно уехал в колонию
epp.genproc.gov.ru  /  Прокуратура Пермского края

Пермь, 30 июня. 22-летний житель столицы Прикамья признан виновным в совершении 28 эпизодов мошенничеств, совершенных с причинением значительного ущерба гражданам. В течение 2019 года он похитил у людей имущество на сумму более 1,5 млн рублей.

«Злоумышленник подыскивал тех, у кого не было постоянного дохода, и кто нуждался в денежных средствах. Оформлял на них займы и кредиты в банковских учреждениях. Убеждал приобрести на полученные деньги дорогостоящий товар и передать ему. При этом обещал, что будет нести финансовые обязательства перед кредиторами», — рассказали ФАН в пресс-службе краевой прокуратуры.

Всего от действий мошенника пострадало 28 человек. В ведомстве добавили, что виновный уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. Тогда он обманул еще 65 человек.

Суд приговорил виновного окончательно к пяти годам колонии общего режима.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми мужчине предъявлено обвинение в преступлении, которое он совершил 23 года назад. Уроженца Ингушетии будут судить за убийство, покушение на убийство двух и приобретение поддельного паспорта.

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пермь мошенничество кредиты пострадавшие прокуратура
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