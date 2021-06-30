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Спустя 23 года в Прикамье предъявили обвинение в убийстве уроженцу Ингушетии

Общество
Спустя 23 года в Прикамье предъявили обвинение в убийстве уроженцу Ингушетии
pixabay.com  / 

Пермь, 30 июня. В столице Прикамья мужчине предъявлено обвинение в преступлении, которое он совершил 23 года назад. Уроженца Ингушетии будут судить за убийство, покушение на убийство двух и более лиц, незаконные приобретение, хранение, перевозку, ношение огнестрельного оружия и приобретение поддельного паспорта.

5 марта 1998 года в деревне Медянка Куединского района Пермской области обвиняемый расстрелял трех мужчин. Один из потерпевших скончался на месте. Двум другим была своевременно оказана медицинская помощь, они остались живы.

«Сразу после совершения преступлений обвиняемый скрылся, незаконно получил паспорт на другое лицо и использовал его, а также поддельные водительские удостоверения в другом субъекте Российской Федерации», — рассказали ФАН в СУ СКР по Пермскому краю.

Местонахождение убийцы было установлено спустя 22 года. Он был задержан в одном из городов Кемеровской области и этапирован в Прикамье. Своей вины мужчина не признает, но следствием собраны необходимые доказательства, чтобы предъявить ему обвинение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в одном из поселков рядом с Соликамском в Прикамье произошло ЧП. Местный житель облил бензином и поджег компанию, которая отдыхала ночью в гараже.

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