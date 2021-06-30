Оперштаб Прикамья рекомендовал вакцинировать не менее 60% штатных сотрудников

Пермь, 30 июня. Оперштаб Прикамья по борьбе с коронавирусом продлил действующие ограничительные меры до 31 июля. А также рекомендовал руководителям организаций до 1 сентября вакцинировать не менее 60% штатных работников, не имеющих медицинских противопоказаний.

Кроме этого, введены дополнительные ограничения при проведении массовых мероприятий. Так, число участников на открытых пространствах не должно превышать 50 человек, а в помещениях — не более 30 человек.

«К участию допускаются либо вакцинированные, либо имеющие отрицательные результаты ПЦР-исследований на коронавирус люди. Все процедуры должны быть выполнены не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия», — пояснили в оперштабе.

То же самое касается и спортивных мероприятий профессиональных клубов и команд, плюс, трибуны могут быть заполнены не более чем на 50%.

«Расцениваем эпидемиологическую ситуацию как крайне неблагополучную. Считаем необходимым ввести дополнительные ограничительные меры, предоставив преференции лицам, прошедшим вакцинацию», — отметил на заседании оперштаба и.о. руководителя регионального Роспотребнадзора Александр Зомарев.

До 31 июля ограничивается работа организаций общественного питания в период с 1:00 до 6:00 за исключением предоставления услуг самовывоза и доставки.

«Число заболевших каждый день значительно увеличивается. Мы видим, что многие жители стали не так ответственно, как год назад, соблюдать ограничительные требования. Мы должны принять меры, чтобы требования безопасности соблюдались», — сказал глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 23 июня министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень в своем посте в соцсети официально объявила о третьей волне коронавируса в регионе.