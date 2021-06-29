Прикамье расширяет сотрудничество с крупнейшим угольным предприятием Узбекистана

Пермь, 29 июня. По итогам 2020 года Прикамье заняло 20 место в РФ по объему экспорта в Узбекистан. Регион поставляет бумагу и картон, ДСП, оборудование и технику, пиломатериалы.

Министерство промышленности и торговли Пермского края провело совещание по взаимодействию регпредприятий и научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование» с АО «Узбекуголь».

Потенциал Прикамья представили шесть компаний: «Эр-Телеком Холдинг», «ВИПАКС+», «Технотроникс», «ТИК», «ПОЛИС», «Камкабель».

«Наблюдается тенденция к увеличению роста добычи угля, поэтому нас интересуют предложения по запасным частям и металлопрокату, проекты по развитию и наращиванию производственных мощностей», — сказал после встречи гендиректор АО «Узбекуголь» Владимир Кузнецов.

Как пояснили ФАН в администрации губернатора Прикамья, уже намечены перспективы сотрудничества предприятия Узбекистана с «ВИПАКС+» и «Камским кабелем». Кроме того, компанию заинтересовали разработки пермского политехнического университета в сфере горнодобывающей отрасли. В ближайшее время контракт на поставку оборудования с «Узбекуглем» планирует заключить «НПП «ТИК».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что глава Прикамья Дмитрий Махонин и руководитель холдинга «Технодинамика» Госкорпорации Ростех Игорь Насенков обсудили дальнейшие перспективы развития производства ПАО «Мотовилихинские заводы».