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Пять детей утонули в Прикамье за сутки

Происшествия
Пять детей утонули в Прикамье за сутки
wikipedia.org  /  Лобачев Владимир / CC BY-SA 4.0

Пермь, 29 июня. За минувшие сутки в Прикамье утонули сразу пять детей. Трое — в Орджоникидзевском районе краевой столицы.

Мальчики 2003 и 2007 годов рождения утонули с разницей в несколько минут на пляже КамГЭС. Еще один (2005 г. р.) — вечером на реке Васильевка в поселке Голованово.

В Гайнском городском округе на реке Лолог под воду ушел подросток 2005 г. р., а  в Карагайском муниципальном округе утонули девочка 2014 г. р. и ее мама, которая пыталась спасти дочь.

Ранее, 23 мая, в Александровском муниципальном округе в 500 м. выше плотины ГРЭС утонула девочка 2008 года рождения.

«Уважаемые родители, убедите своих детей соблюдать меры безопасности. Купаться только в специально отведенных местах и под присмотром взрослых. Взрослые всегда должны помнить, что они являются примером для своих детей. Сколько бы вы не рассказывали ребенку о том, как нужно вести себя на воде, если вы сами не соблюдаете эти правила, — все безрезультатно», — напоминают в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми произошло ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. В салоне автомобиля они находились одни и были пьяны.

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