Новые объекты и борьба жителей за бассейн и стадион: как меняется Пермь спортивная

В ближайшие три года на развитие спортивной инфраструктуры в Прикамье планируется направить более 1,3 млрд рублей из федерального, регионального и местных бюджетов. Об этом заявлял в середине мая глава региона Дмитрий Махонин.
По словам губернатора, ключевой задачей сейчас является создание в территориях достойных объектов, как для спорта высших достижений, так и для массовых занятий.
«Необходимо к 2024 году до 56,5% увеличить количество жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Движемся мы в вольно хорошем темпе, а по итогам 2020 года этот показатель перевыполняем — 45,2%. Понимаем, что для занятий физической активностью должны быть созданы современные комфортные условия», — отмечал Дмитрий Махонин.
В планах построить в Перми спорткомплекс «Энергия», ледовый объект в микрорайоне Ива, возвести многофункциональную арену на 10,5 тысяч мест, реконструировать лыжно-биатлонный комплекс «Пермские медведи» и модернизировать манеж «Спартак». Работа с объектами позволит Пермскому краю принимать еще больше соревнований международного уровня.
С другой стороны, в регионе есть и проблемные объекты. Причем зачастую они находятся в частной собственности, но имеют огромное значение для местных жителей. ФАН попытался разобраться в том, как может измениться в ближайшие годы спортивная Пермь, чем недовольны граждане и какие требования они предъявляют властям.
Ждем помощи
Власти Прикамья рассчитывают привлечь к реконструкции ДС «Орленок» и стадиона «Юность» частных инвесторов, в частности, «Газпром». Сделано это будет в рамках программы «Газпром-детям», которая реализуется в 73 регионах.
«Реконструкция «Юности» предполагает строительство открытой арены. Основные работы будут направлены на создание условий для организации учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку на уровне Союза конькобежцев России, для тренировок и соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Здесь появятся трибуны на 2500 мест, и будет возможным массовое катание», — рассказали ФАН в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми.
Летом, по планам, на стадионе будут проходить учебно-тренировочные сборы по хоккею на траве и соревнования Федерации роллерспорта России. В свободное от тренировок время объект будет доступен горожанам для самостоятельных занятий.
При реконструкции здания Дворца спорта «Орленок», построенного в 1986 году, подрядчику необходимо будет предусмотреть усиление фундамента, дополнительное утепление конструкций, ремонт перекрытий, кровли, полов, наружных стен, замену всех инженерных систем и другие работы.
«Они действительно заинтересованы в инвестировании в строительство многофункционального спортивного комплекса. Объем возможных инвестиций будет понятен после получения на проект положительного заключения государственной экспертизы», — пояснили ФАН в минспорта Прикамья.
В спорткомплексе «Энергия» будут: стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадка с тренажерами, открытые теннисные корты, бассейн (25 м на четыре дорожки), универсальный спортзал, залы для единоборств и бокса. Оценочная стоимость — 1,1 млрд рублей. Разработчик проекта – «Верхнекампроект».
Однако помощи пермяки ждут не только от финансовых структур, но и от президента России. На днях жители записывали обращение к Владимиру Путину на предстоящую прямую линию. Причина — возможная застройка стадиона «Молот».
По проекту ГК «ПМД» (собственник земельного участка) здесь должны появиться жилые «высотки» и бассейн. Жители выступили категорически против и даже успели собрать более 10 тысяч подписей, которые направили губернатору Пермского края и мэру города Алексею Демкину.
Для реализации проекта на участке необходимо сменить зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 на зону обслуживания и городского центра Ц-1. В июне были запланированы публичные слушания, причем организовать их должен был застройщик. Однако по данным департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, материалы для организации и проведения мероприятия не поступали.
Во время записи обращения жителей к президенту РФ произошел непонятный и неприятный инцидент. Полиция задержала некоторых из пришедших, расценив происходящее, как несанкционированный митинг.
На все это отреагировали и на самом высоком уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле даже не допускают мысли о том, что правоохранители могли задерживать людей за подготовку к прямой линии с президентом.
«Задача власти увеличивать количество мест для массового занятия спортом, а не идти на поводу у застройщиков, чьей основной целью является получение прибыли, — пояснила ФАН депутат Пермской городской думы Вероника Куликова. — Собственник этого участка в качестве приложения к элитным многоэтажкам предлагает построить частный бассейн и эксплуатировать его на коммерческой основе. Но этот объект по масштабам и функциональности никак не может сравниться с огромной территорией спортивного назначения, которую при должном подходе можно модернизировать и развивать для жителей не только Мотовилихи, но и всего города».
Разобраться бы с бассейнами
В постах в специально созданной в соцсети группе в поддержку стадиона «Молот» люди почти не обращают внимания на предложение застройщика вместе с жилыми метрами построить здесь современный бассейн. А те комментарии, где об этом пишут, обычно сводятся к тому, что таких сооружений Перми хватает или указывается на соседний земельный участок с аварийным жильем.
Действительно, в столице Прикамья есть хорошие бассейны, но и с ними не все пока понятно. К примеру, 24 июня гендиректор ООО «БМ» (управляет одноименным бассейном) Елена Семенова обратилась к губернатору Пермского края и главе Перми с открытым письмом с просьбой оказать помощь.
В качестве альтернативного варианта гендиректор предлагает рассмотреть возможность организации и финансирования дополнительных спортивно-массовых услуг по плаванию. Вырученные средства можно пустить на погашение долга перед ООО «Пермская финансовая корпорация».
«В 2020 году, очень сложном для бизнеса, бассейн сработал без убытков и даже получил прибыль в размере 3,5 млн рублей. Этого, конечно, крайне мало для выплаты долга», — говорится в письме.
Ранее дважды торги по продаже объекта не состоялись. В начале июня Росимущество в третий раз выставило «БМ» на реализацию.
«С расширением инфраструктуры СК «Олимпия» плавание в регионе сможет претендовать на включение в перечень базовых видов спорта. Оно раньше уже имело такой статус, и теперь эта дисциплина по праву может его себе вернуть. Наличие двух дополнительных детских бассейнов и одного для самых маленьких поможет нам двигаться в этом направлении и создавать необходимые для тренировок условия», – рассказала ФАН министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.
По данным минcпорта Прикамья, всего в краевой столице сейчас функционирует 21 бассейн, два из которых с длинной дорожек 50 м, это БМ и «Олимпия». Такая обеспеченность в соответствии с градостроительными нормативами составляет лишь 10%. А чтобы закрыть все 100% на территории Перми должны функционировать 74 таких объекта.
До 2023 года в столице Прикамья будут построены еще три водных объекта — на Шпальной, Гашкова и Гайвинской, что пока даже близко не приблизит город к нормативам.
За «Спартак»
В середине июня стартовала долгожданная реконструкция манежа «Спартак». Ранее спорткомплекс находился в собственности бывшего акционера Экопромбанка Владимира Нелюбина. После его банкротства объект сначала перешел в конкурсное управление, а затем его выкупила администрация Перми.
Здесь появятся беговые дорожки длиной 200 м. со скруглениями по радиусу, дорожки для спринтерского бега на 60 м., будет обустроен сектор для толкания ядра, для прыжков в длину и в высоту, трибуны, судейская, комментаторская кабины, тренажерный зал.
«Важность проведения реконструкции обусловлена и тем, что на базе «Спартака» проводился учебно-тренировочный процесс четырех муниципальных школ – порядка 500 ребят из «Олимпийских ракеток», «Ермака», «Нортон-Юниор», «Искры», — пояснили в пермской мэрии.
Для сохранения целевого назначения участка по улице Рабочей, 9 была установлена специализированная зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). После ряда судебных разбирательств, инициированных администрацией Перми, «Спартак» был признан социально значимым объектом.
По данным регионального министерства спорта, на сегодня уровень обеспеченности спортобъектами в Прикамье составляет 60%.