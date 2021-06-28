Новые объекты и борьба жителей за бассейн и стадион: как меняется Пермь спортивная

В ближайшие три года на развитие спортивной инфраструктуры в Прикамье планируется направить более 1,3 млрд рублей из федерального, регионального и местных бюджетов. Об этом заявлял в середине мая глава региона Дмитрий Махонин.

По словам губернатора, ключевой задачей сейчас является создание в территориях достойных объектов, как для спорта высших достижений, так и для массовых занятий.

«Необходимо к 2024 году до 56,5% увеличить количество жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом. Движемся мы в вольно хорошем темпе, а по итогам 2020 года этот показатель перевыполняем — 45,2%. Понимаем, что для занятий физической активностью должны быть созданы современные комфортные условия», — отмечал Дмитрий Махонин.

В планах построить в Перми спорткомплекс «Энергия», ледовый объект в микрорайоне Ива, возвести многофункциональную арену на 10,5 тысяч мест, реконструировать лыжно-биатлонный комплекс «Пермские медведи» и модернизировать манеж «Спартак». Работа с объектами позволит Пермскому краю принимать еще больше соревнований международного уровня.

С другой стороны, в регионе есть и проблемные объекты. Причем зачастую они находятся в частной собственности, но имеют огромное значение для местных жителей. ФАН попытался разобраться в том, как может измениться в ближайшие годы спортивная Пермь, чем недовольны граждане и какие требования они предъявляют властям.

Ждем помощи

Власти Прикамья рассчитывают привлечь к реконструкции ДС «Орленок» и стадиона «Юность» частных инвесторов, в частности, «Газпром». Сделано это будет в рамках программы «Газпром-детям», которая реализуется в 73 регионах.

«Реконструкция «Юности» предполагает строительство открытой арены. Основные работы будут направлены на создание условий для организации учебно-тренировочного процесса и проведения соревнований по конькобежному спорту и шорт-треку на уровне Союза конькобежцев России, для тренировок и соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию. Здесь появятся трибуны на 2500 мест, и будет возможным массовое катание», — рассказали ФАН в комитете по физической культуре и спорту администрации Перми.

Летом, по планам, на стадионе будут проходить учебно-тренировочные сборы по хоккею на траве и соревнования Федерации роллерспорта России. В свободное от тренировок время объект будет доступен горожанам для самостоятельных занятий.

При реконструкции здания Дворца спорта «Орленок», построенного в 1986 году, подрядчику необходимо будет предусмотреть усиление фундамента, дополнительное утепление конструкций, ремонт перекрытий, кровли, полов, наружных стен, замену всех инженерных систем и другие работы.

csp59.ru / Центр спортивной подготовки Пермского края

«Они действительно заинтересованы в инвестировании в строительство многофунк­ционального спортивного комплекса. Объем возможных инвестиций будет понятен после получения на проект положительного заключения государственной экспертизы», — пояснили ФАН в минспорта Прикамья.

В реконструкцию спорткомплекса «Энергия» может вложиться ПАО «Сбербанк».

В спорткомплексе «Энергия» будут: стадион с футбольным полем и беговыми дорожками, площадка с тренажерами, открытые теннисные корты, бассейн (25 м на четыре дорожки), универсальный спортзал, залы для единоборств и бокса. Оценочная стоимость — 1,1 млрд рублей. Разработчик проекта – «Верхнекампроект».

Однако помощи пермяки ждут не только от финансовых структур, но и от президента России. На днях жители записывали обращение к Владимиру Путину на предстоящую прямую линию. Причина — возможная застройка стадиона «Молот».

По проекту ГК «ПМД» (собственник земельного участка) здесь должны появиться жилые «высотки» и бассейн. Жители выступили категорически против и даже успели собрать более 10 тысяч подписей, которые направили губернатору Пермского края и мэру города Алексею Демкину.

Для реализации проекта на участке необходимо сменить зону спортивных и спортивно-зрелищных сооружений ЦС-3 на зону обслуживания и городского центра Ц-1. В июне были запланированы публичные слушания, причем организовать их должен был застройщик. Однако по данным департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми, материалы для организации и проведения мероприятия не поступали.

Во время записи обращения жителей к президенту РФ произошел непонятный и неприятный инцидент. Полиция задержала некоторых из пришедших, расценив происходящее, как несанкционированный митинг.

На все это отреагировали и на самом высоком уровне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле даже не допускают мысли о том, что правоохранители могли задерживать людей за подготовку к прямой линии с президентом.

«Задача власти увеличивать количество мест для массового занятия спортом, а не идти на поводу у застройщиков, чьей основной целью является получение прибыли, — пояснила ФАН депутат Пермской городской думы Вероника Куликова. — Собственник этого участка в качестве приложения к элитным многоэтажкам предлагает построить частный бассейн и эксплуатировать его на коммерческой основе. Но этот объект по масштабам и функциональности никак не может сравниться с огромной территорией спортивного назначения, которую при должном подходе можно модернизировать и развивать для жителей не только Мотовилихи, но и всего города».

Разобраться бы с бассейнами

В постах в специально созданной в соцсети группе в поддержку стадиона «Молот» люди почти не обращают внимания на предложение застройщика вместе с жилыми метрами построить здесь современный бассейн. А те комментарии, где об этом пишут, обычно сводятся к тому, что таких сооружений Перми хватает или указывается на соседний земельный участок с аварийным жильем.

Действительно, в столице Прикамья есть хорошие бассейны, но и с ними не все пока понятно. К примеру, 24 июня гендиректор ООО «БМ» (управляет одноименным бассейном) Елена Семенова обратилась к губернатору Пермского края и главе Перми с открытым письмом с просьбой оказать помощь.

vk.com / Бассейн БМ (г.Пермь)

Семенова просит властей вернуться к вопросу о выкупе бассейна в собственность. Тем более, в конце декабря 2020 года администрация Перми через суд добилась признания бассейна социально значимым объектом. Таким образом реализовать «БМ» под другие цели нельзя.

В качестве альтернативного варианта гендиректор предлагает рассмотреть возможность организации и финансирования дополнительных спортивно-массовых услуг по плаванию. Вырученные средства можно пустить на погашение долга перед ООО «Пермская финансовая корпорация».

«В 2020 году, очень сложном для бизнеса, бассейн сработал без убытков и даже получил прибыль в размере 3,5 млн рублей. Этого, конечно, крайне мало для выплаты долга», — говорится в письме.

Ранее дважды торги по продаже объекта не состоялись. В начале июня Росимущество в третий раз выставило «БМ» на реализацию.

vk.com / Спорткомплекс

«С расширением инфраструктуры СК «Олимпия» плавание в регионе сможет претендовать на включение в перечень базовых видов спорта. Оно раньше уже имело такой статус, и теперь эта дисциплина по праву может его себе вернуть. Наличие двух дополнительных детских бассейнов и одного для самых маленьких поможет нам двигаться в этом направлении и создавать необходимые для тренировок условия», – рассказала ФАН министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова.

А вот, пожалуй, единственный сегодня бассейн, соответствующий всем нормам для проведения крупных соревнований, к которому вопросов меньше всего – «Олимпия». 18 июня состоялось официальное открытие второй очереди. Здесь заработал комплекс бассейнов из трех чаш, а также крупнейший в регионе фитнес-центр, залы для единоборств и групповых занятий. Общая площадь объекта – 10,5 тысяч кв. м. Пропускная способность бассейна увеличилась до 400 человек в сутки.

По данным минcпорта Прикамья, всего в краевой столице сейчас функционирует 21 бассейн, два из которых с длинной дорожек 50 м, это БМ и «Олимпия». Такая обеспеченность в соответствии с градостроительными нормативами составляет лишь 10%. А чтобы закрыть все 100% на территории Перми должны функционировать 74 таких объекта.

До 2023 года в столице Прикамья будут построены еще три водных объекта — на Шпальной, Гашкова и Гайвинской, что пока даже близко не приблизит город к нормативам.

За «Спартак»

В середине июня стартовала долгожданная реконструкция манежа «Спартак». Ранее спорткомплекс находился в собственности бывшего акционера Экопромбанка Владимира Нелюбина. После его банкротства объект сначала перешел в конкурсное управление, а затем его выкупила администрация Перми.

gorodperm.ru / Муниципальное образование город Пермь

После всех выполненных ООО «Строительно-монтажный трест №6» работ в манеже смогут заниматься не только легкоатлеты, но и бадминтонисты, единоборцы и другие спортсмены. В общей сложности — до 700 человек в день.

Здесь появятся беговые дорожки длиной 200 м. со скруглениями по радиусу, дорожки для спринтерского бега на 60 м., будет обустроен сектор для толкания ядра, для прыжков в длину и в высоту, трибуны, судейская, комментаторская кабины, тренажерный зал.

«Важность проведения реконструкции обусловлена и тем, что на базе «Спартака» проводился учебно-тренировочный процесс четырех муниципальных школ – порядка 500 ребят из «Олимпийских ракеток», «Ермака», «Нортон-Юниор», «Искры», — пояснили в пермской мэрии.

Для сохранения целевого назначения участка по улице Рабочей, 9 была установлена специализированная зона спортивных и спортивно-зрелищных сооружений (ЦС-3). После ряда судебных разбирательств, инициированных администрацией Перми, «Спартак» был признан социально значимым объектом.

По данным регионального министерства спорта, на сегодня уровень обеспеченности спортобъектами в Прикамье составляет 60%.