«Черные лесорубы» в Прикамье вырубили деревьев на 50 млн рублей

Пермь, 26 июня. В Прикамье вынесен приговор по уголовному делу в отношении пяти жителей города Чусовой. Они признаны виновными в совершении 21 преступления, связанного с незаконной рубкой леса, в составе организованной группы в особо крупном размере.

Подсудимые с помощью наемных бригад в течение двух лет (2015 — 2017 годы) на территории Горнозаводского городского округа вырубили более 6 тыс. куб. метров леса.

«Вырубка производилась выборочная. В основном крупные деревья породы ель и пихта — их срублено более 5 тысяч стволов, — пояснили ФАН в краевой прокуратуре. — Ущерб, причиненный государству, составил более 50 млн рублей».

Организатору группы назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Трем его сообщникам — от 1 года 8 месяцев до пяти лет колонии общего режима. Еще одному подельнику дали два года исправительных работ.

Лесозаготовительный комплекс, принадлежащий организатору группы, передан судом в доход государства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что экс-сотрудница ГУФСИН Прикамья не смогла подтвердить законность происхождения в ее собственности земельных участков на сумму 46 млн рублей.