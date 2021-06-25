В Перми начнут помогать мужчинам, ставшим жертвами домашнего насилия

Пермь, 26 июня. Уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков анонсировал новую социальную инициативу в регионе — защиту мужчин, ставших жертвами домашнего насилия. В своем Instagram он написал, что хочет поддержать инициативу Оксаны Пушкиной и других активистов о принятии федерального закона по профилактике домашнего насилия.

«Гендерные стереотипы утвердительно говорят, что исключительно женщины страдают от домашнего насилия. Однако оказывается, не так уж и редко мужчины подпадают под «каблук» женщин. Но я считаю, что дело не находится в поле насилия по принципу пола, дело в самом явлении», — уверен омбудсмен.

Каждый седьмой мужчина становится жертвой домашнего насилия, приводит статистику Павел Миков. А в Санкт-Петербурге и Барнауле уже созданы специальные центры.

В Перми помощь пострадавшим от домашнего насилия можно получить в «Территории семьи»: (342) 202-22-52. В феврале 2021 года организация открыла в столице Прикамья две кризисные квартиры.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 27-летняя пермячка Анастасия Оборина трудится в службе социальных участковых с момента ее создания. За пару лет девушка смогла помочь сотне семей.