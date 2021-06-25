Экс-сотрудница ГУФСИН не смогла объяснить имеющуюся недвижимость на 46 млн рублей

Пермь, 25 июня. Экс-сотрудница ГУФСИН Прикамья не смогла подтвердить законность происхождения в ее собственности земельных участков на сумму 46 млн рублей. Перед этим прокуратура Пермского края провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии коррупции в региональном ведомстве.

«Муж одной из госслужащих в 2015 году приобрел в Краснодарском крае земельный участок площадью 3882 кв. м., а также расположенные на нем здания общежитий (гостиничных комплексов). Цена недвижимости существенно превышала совокупный доход семьи сотрудницы за три года», — рассказали ФАН в прокуратуре Пермского края.

Кадастровая стоимость объектов на дату покупки составила более 46 млн рублей. Законность получения доходов семье подтвердить не удалось.

В итоге прокуратура направила в суд иск об обращении в доход Российской Федерации указанного недвижимого имущества. Суд требования удовлетворил.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что бывший руководитель управления капитального строительства Прикамья Дмитрий Левинский стал фигурантом двух очередных уголовных дел. Ранее он уже был осужден за превышение должностных полномочий.