Пермяк судится с AliExpress из-за увеличения стоимости перчаток в сто раз

Пермь, 25 июня. Житель столицы Прикамья намерен судиться с AliExpress. Иск к компании уже подан в Кировский районный суд Перми.

Мужчина требует взыскать с AliExpress деньги, проценты за пользование средствами и компенсацию морального вреда и расходов на оплату юриста.

В сентябре 2019 года истец заказал по интернету резиновые перчатки стоимостью 125 рублей. Но с его кредитки в итоге списались 109 тыс. рублей. Он сразу отказался от покупки и открыл спор с интернет-магазином, в результате которого узнал, что продавец по ошибке указал неправильный вес перчаток. Вместо 75 граммов — 75 килограммов, что автоматически увеличило стоимость почти в сто раз.

В течение полутора лет заявитель в переписке с продавцом требовал вернуть списанные деньги. Хотел разобраться без суда. В это время у него образовалась и кредитная задолженность.

Суд принял заявление к производству. Рассмотрение назначено на 7 июля. А в пресс-службе AliExpress Россия журналистам сообщили, что разбираются в ситуации.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми огласили приговор организатору кредитно-потребительского кооператива. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.