Молодого пермяка, насмерть сбившего девушку на отцовском Lexus, выпустили из колонии

Пермь, 18 июня. Семь месяцев колонии, которые осталось отсидеть пермяку, насмерть сбившему на папином Lexus девушку, изменили наказание. Краевой суд заменил остаток срока на ограничение свободы.

6 мая 2020 года на пешеходном переходе на шоссе Космонавтов погибла Мария Крохалева. Иномарка на скорости проехала на запрещающий сигнал светофора. Далее события развивались стремительно в разных судебных инстанциях.

Изначально Индустриальный суд назначил тогда еще 17-летнему подростку два года условно. Этот вердикт вызвал возмущение большинства граждан. Тогда уже краевой суд рассмотрел апелляции прокуратуры и семьи погибшей и назначил реальный срок — 1,5 года в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

В марте 2021 года молодой человек подал на УДО, но суд отказал. Тогда его адвокат подал новое ходатайство, и Пермский краевой суд его удовлетворил.

ФАН писал, что в мае 2021 года родственники погибшей девушки отсудили еще 700 тыс. рублей. Ранее были удовлетворены исковые требования о возмещении морального вреда в пользу матери — 1 млн 200 тыс. рублей, в пользу сестры и супруга — по 800 тыс. рублей.

В нынешнем решении суда сказано, что молодой человек будет трудиться администратором торгового зала у своего родственника. Он не имеет права покидать свою квартиру с 22:00 до 06:00. Также он не может менять место жительства, работы, учебы без согласования с госорганами, не может выезжать за пределы Пермского края.