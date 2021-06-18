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Молодого пермяка, насмерть сбившего девушку на отцовском Lexus, выпустили из колонии

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Общество
Молодого пермяка, насмерть сбившего девушку на отцовском Lexus, выпустили из колонии
pikabu.ru  / 

Пермь, 18 июня. Семь месяцев колонии, которые осталось отсидеть пермяку, насмерть сбившему на папином Lexus девушку, изменили наказание. Краевой суд заменил остаток срока на ограничение свободы.

6 мая 2020 года на пешеходном переходе на шоссе Космонавтов погибла Мария Крохалева. Иномарка на скорости проехала на запрещающий сигнал светофора. Далее события развивались стремительно в разных судебных инстанциях.

Изначально Индустриальный суд назначил тогда еще 17-летнему подростку два года условно. Этот вердикт вызвал возмущение большинства граждан. Тогда уже краевой суд рассмотрел апелляции прокуратуры и семьи погибшей и назначил реальный срок — 1,5 года в воспитательной колонии для несовершеннолетних.

В марте 2021 года молодой человек подал на УДО, но суд отказал. Тогда его адвокат подал новое ходатайство, и Пермский краевой суд его удовлетворил.

ФАН писал, что в мае 2021 года родственники погибшей девушки отсудили еще 700 тыс. рублей. Ранее были удовлетворены исковые требования о возмещении морального вреда в пользу матери — 1 млн 200 тыс. рублей, в пользу сестры и супруга — по 800 тыс. рублей.

В нынешнем решении суда сказано, что молодой человек будет трудиться администратором торгового зала у своего родственника. Он не имеет права покидать свою квартиру с 22:00 до 06:00. Также он не может менять место жительства, работы, учебы без согласования с госорганами, не может выезжать за пределы Пермского края.

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суд пермь уголовное дело освободили сбил девушку
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