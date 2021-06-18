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В Прикамье в драке погиб диджей радиостанции «Соль FM»

Общество
В Прикамье в драке погиб диджей радиостанции «Соль FM»
vk.com  /  РАДИО "СОЛЬ FM"

Пермь, 18 июня. Во вторник, 17 июня, в Соликамске Прикамья трагически погиб диджей радиостанции «Соль FM» Алексей Попов. Слушателям он известен как DJ Alex DRIVE.

«Сегодня не стало нашего брата, друга, коллеги… Человека, который дарил только позитив нашим слушателям. Просто не верится, боль и слезы, пустота сегодня… Прощай, братишка!.. Запомнили тебя таким, всегда веселым и жизнерадостным! Пусть земля тебе будет пухом! Выражаем искренние соболезнования родным и близким!» — написали друзья и коллеги Алексея в соцсетях.

В следственном отделе Соликамска журналистам рассказали, что молодой человек погиб в результате драки. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Прощание с Алексеем Поповым состоится в субботу, 19 июня, в 11:00 по адресу: Володарского, 4.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в столице Прикамья произошло ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. В салоне автомобиля они находились одни и были пьяны.

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уголовное дело пермский край погиб соликамск ди-джей
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