«Лента» оформляет покупку пермской сети магазинов «Семья» за 2,3 млрд рублей

Пермь, 17 июня. Федеральный ритейлер «Лента» (принадлежит миллиардеру Алексею Мордашову) договорился о покупке пермской розничной сети «Семья». После всех необходимых процедур гипермаркеты «Семья» будут работать под вывеской «Ленты», супермаркеты переименуют в «Супер Ленту», магазины у дома — в «Мини Ленту».
В ритейлере обещают сохранить рабочие места для 3200 сотрудников пермской сети. Сумма сделки составит 2,35 млрд рублей.
Покупка гипермаркетов «Семья» позволит «Ленте» стать крупнейшим игроком в этом сегменте в Прикамье, заявил журналистам гендиректор федерального ритейлера Владимир Сорокин.
Сделка должна быть закрыта летом 2021 года. Сейчас «Ленте» необходимо получить одобрение ФАС.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что торговая сеть «Лента» договорилась о приобретении российских супермаркетов Billa на сумму 215 млн евро. По словам представителей корпорации, в результате договоренностей организация становится второй сетью по количеству магазинов в Москве.