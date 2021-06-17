«Лента» оформляет покупку пермской сети магазинов «Семья» за 2,3 млрд рублей

Пермь, 17 июня. Федеральный ритейлер «Лента» (принадлежит миллиардеру Алексею Мордашову) договорился о покупке пермской розничной сети «Семья». После всех необходимых процедур гипермаркеты «Семья» будут работать под вывеской «Ленты», супермаркеты переименуют в «Супер Ленту», магазины у дома — в «Мини Ленту».

В ритейлере обещают сохранить рабочие места для 3200 сотрудников пермской сети. Сумма сделки составит 2,35 млрд рублей.

Покупка гипермаркетов «Семья» позволит «Ленте» стать крупнейшим игроком в этом сегменте в Прикамье, заявил журналистам гендиректор федерального ритейлера Владимир Сорокин.

m.2gis.ru / Семья, торгово-развлекательный комплекс

На сегодняшний день ГК «Семья» управляет 75 магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46 600 кв. м. В сеть входят четыре гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина у дома. Управляет «Семьей» ГК «ЭКС», принадлежащая экс-губернатору Прикамья Олегу Чиркунову.

Сделка должна быть закрыта летом 2021 года. Сейчас «Ленте» необходимо получить одобрение ФАС.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что торговая сеть «Лента» договорилась о приобретении российских супермаркетов Billa на сумму 215 млн евро. По словам представителей корпорации, в результате договоренностей организация становится второй сетью по количеству магазинов в Москве.