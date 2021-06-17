Пермский политех вошел в «бриллиантовую лигу» мировых вузов

Пермь, 17 июня. Пермский политехнический университет (ПНИПУ) включен в два предметных рейтинга ведущих мировых вузов в сфере естественных и технических наук. Списки представили агентство Round University Ranking (RUR) и компания Clarivate Analytics.

В области Technical Sciences пермский политех занял 26 место среди российских университетов. По показателю финансовой устойчивости ПНИПУ вошел в «бриллиантовую лигу» — первую сотню мировых вузов (92).

«Университет улучшил показатели по исследованиям и финансовой устойчивости и сохранил позиции по международному разнообразию», — пояснили ФАН в пермском политехе.

Кроме этого российский национальный фонд поддержки инноваций в сфере образования опубликовал рейтинг мониторинга эффективности вузов за 2020 год. Среди пермских высших учебных заведений ПНИПУ занял первое место.

Вуз получил высокие баллы в области образовательной, научно-исследовательской, финансово-экономической деятельности и по уровню зарплат профессорско-преподавательского состава.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ПНИПУ второй год подряд стал единственным представителем Прикамья в списке ста лучших вузов России рейтинга RAEX.