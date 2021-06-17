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Крикнул — выходим через окно: в Прикамье молодой человек спас семью из горящего дома

Общество
Крикнул — выходим через окно: в Прикамье молодой человек спас семью из горящего дома
 /  Федор Поспелов

30 мая в селе Мазунино под Кунгуром в Прикамье сгорел частный дом. От строения остались только стены. Обвалился потолок, а двор, гараж и сени полностью были уничтожены огнем. Во время пожара погибли собака, которую не успели спустить с цепи, и домашняя птица.

Федору Поспелову 23 года. Он главный добытчик, а теперь еще и герой для своей семьи, близких и друзей.

«В доме нас ночевало шестеро: я, Вика (жена), двухмесячный сын Артем, моя мама и дядя с женой. Как пожар начался, дядя вылез сам, а женщинам пришлось помогать, поскольку окошко слишком высоко от пола. Помню, я забирался в дом еще трижды — после того, как семья оказалась в безопасности. Надеялся спасти хотя бы документы, но с потолка уже капала расплавленная отделочная плитка, а от дыма невозможно было нормально вздохнуть», — вспоминает в беседе с корреспондентом ФАН Федор.

Крикнул — выходим через окно: В Прикамье молодой человек спас семью из горящего дома
 / Федор Поспелов

Дом 1966 года постройки. Пожар начался с ввода электропроводки рядом с входной дверью. Видимо, произошло замыкание, а из-за слабого напряжения защитный автомат не сработал.

«Утром мы стараемся не шуметь, чтобы не разбудить маленького сына. Я проснулся, пошел покурить в сени. Сейчас понимаю, что очень вовремя я это сделал. Распахнул дверь — а там все в пламени, весь двор. Я успел крикнуть: «Пожар, выходим через окно!» — рассказывает Федор.

Входная дверь дома металлическая, а само строение — из гипсоблока. Огонь «съел» деревянный брус, перекинулся на крышу, после чего загорелись потолок и отделка.

Когда семье удалось выбраться, молодой человек бросился перекрывать газовую трубу. Двор уже полыхал полностью. Родные пытались выпустить из ограды кур и гусей, но в этот момент в гараже взорвалась канистра с бензином.

«Сыну два месяца. Мы только оформили на него документы, у самих в доме лежали все бумаги. Полез хоть что-нибудь найти. Обжег колено — ползком искал наши телефоны под уже горевшей кроватью. Два, кстати, нашел и выбросил в окно. Удивительно, но они работают», — говорит Поспелов.

Крикнул — выходим через окно: В Прикамье молодой человек спас семью из горящего дома
 / Федор Поспелов

Сгорели мебель, одежда, бытовая техника, взятый в кредит ноутбук. Во дворе сгорели три мотоцикла. Все были на ходу. У «Урала» от огня расплавился картер двигателя и стек на землю.

«После пожара я полез разбирать завал. Дом изнутри был засыпан землей, упавшей с потолка, засыпало также куртку, в которой был военный билет. Единственное, что осталось от документов. Еще выжили соленья в подполье и насос в колодце, больше ничего», — рассказал Федор.

Главное — все живы, говорит Поспелов. Повезло, что смену на заводе отменили. Не нужно было ехать в Пермь. Если бы в этот день дома были только женщины и двухмесячный ребенок, все могло закончиться намного хуже.

На вопрос, будет ли Федор восстанавливать дом, молодой человек уверенно отвечает, что точно не будет. Он вспоминает, когда его мама была маленькой, на этом месте стояла деревянная изба, которая тоже сгорела. И в 1966 году вместо нее построили каменный дом. Сейчас есть место рядом, оно позволяет построить жилье заново.

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