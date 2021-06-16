Маленькой пермячке, искавшей помощи у прохожих, россияне перевели 10,5 млн рублей

Пермь, 16 июня. У маленькой Сони Поповой из столицы Прикамья, которая родилась с серьезными пороками в развитии, теперь появилась ощутимая надежда на благополучный исход. Несколько россиян сразу перевели девочке недостающую сумму на операцию — 10,5 млн рублей.

Один из диагнозов Сони — экстрофия клоаки. Это врожденная патология внутренних органов, при котором прямая кишка, мочеиспускательный канал и половые органы образуют одну общую внутреннюю полость.

Первую операцию девочка перенесла на третий день жизни. Всего их было пять. Российские врачи помочь малышке до конца не смогли. Зато в ноябре 2020 года родители Сони получили ответ из клиники Children’s National Hospital в США. Операцию там были готовы сделать за 20 млн рублей.

Вместе с мамой Юлей и двумя благотворительными фондами Соня начала вести блог в Instagram. А в начале июня она стали раздавать листовки на улицах Перми. Ролики были опубликованы в социальных сетях.

В итоге Юле позвонил мужчина из другого города, который посмотрел видео. Сказал, что скоро в Перми будет его доверенное лицо, которое сможет передать деньги, и попросил назвать адрес. У мамы возникло подозрение, что он мошенник. Однако куратор сбора порекомендовала перезвонить.

Встреча состоялась. Они сходили в банк и зачислили средства на счет Сони. 10,5 млн рублей — достаточная сумма для оплаты операции. Сейчас семья занимается оформлением виз, необходимо купить билеты, и только тогда будет известна примерная дата операции.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что чиновники администрации Перми признали целесообразным предложение по бесплатному проезду для школьников 1-4 классов.