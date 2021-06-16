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В Перми голая девушка кидалась на припаркованные авто и попала на видео

Общество
В Перми голая девушка кидалась на припаркованные авто и попала на видео
vk.com  /  ЧП ДТП Пермь

Пермь, 16 июня. В ночь на среду, 16 июня, в столице Прикамья на улице Холмогорская обнаженная девушка бегала по двору и кидалась на припаркованные автомобили. Автор выложенного в соцсетях видео написал, что она испортила, как минимум, пять машин.

На кадрах видно, как дебоширку попытался успокоить прохожий, а может быть ее знакомый, но она отрывает от авто номер, бежит за молодым человеком, а затем кидает регистрационный знак ему вслед.

В итоге на место приехала скорая помощь. Девушку погрузили в машину и увезли в больницу. В минздраве Прикамья информацию о госпитализации подтвердили, но в чем причина такого поведения, и в каком состоянии девушка сейчас, пока не сообщается.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Перми произошло ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. В салоне автомобиля они находились одни и были пьяны.

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