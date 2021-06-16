Поезд сбил сидевшего на путях пермяка

Пермь, 16 июня. В Прикамье поезд сбил 37-летнего мужчину, который сидел на железнодорожных путях. С серьезными травмами его отвезли в больницу.
По информации транспортной прокуратуры, инцидент произошел около двух часов ночи на перегоне Пальники — Дивья Свердловской железной дороги.
Пострадавшего госпитализировали с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, открытый перелом правого предплечья. Состояние оценивается, как тяжелое.
Транспортные прокуратуры проверяют соблюдение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министерство транспорта Прикамья планирует восстановить железнодорожное сообщение между станциями Пермь I и Пермь II. Движение поездов здесь прекратилось в январе 2020 года.