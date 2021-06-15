Непривитых от коронавируса пермских депутатов не пустят на июньское заседание ЗС

Пермь, 15 июня. Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, запланированное на 17 июня, смогут посетить депутаты, которые вакцинировались от COVID-19. Попасть в ЗС смогут парламентарии и с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Остальные законодатели, конечно, будут участвовать, но в уже привычном режиме — по видеосвязи.

Июньское пленарное заседание было запланировано в очном формате. Но очередной рост заболеваемости коронавирусом внес коррективы, и руководство ЗС Пермского края решило ограничить число присутствующих.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Краевой клинической больнице в Березниках открыли ПЦР-лабораторию для диагностики пациентов северных территорий Прикамья.