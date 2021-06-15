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Непривитых от коронавируса пермских депутатов не пустят на июньское заседание ЗС

Общество
Непривитых от коронавируса пермских депутатов не пустят на июньское заседание ЗС
vk.com  /  Законодательное Собрание Пермского края

Пермь, 15 июня. Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, запланированное на 17 июня, смогут посетить депутаты, которые вакцинировались от COVID-19. Попасть в ЗС смогут парламентарии и с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Остальные законодатели, конечно, будут участвовать, но в уже привычном режиме — по видеосвязи.   

Июньское пленарное заседание было запланировано в очном формате. Но очередной рост заболеваемости коронавирусом внес коррективы, и руководство ЗС Пермского края решило ограничить число присутствующих.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Краевой клинической больнице в Березниках открыли ПЦР-лабораторию для диагностики пациентов северных территорий Прикамья.

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депутаты пермский край законодательное собрание коронавирус пцр-тест
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