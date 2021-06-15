Скоростной трамвай подождет: власти Прикамья вернут движение электричек вдоль Камы

Пермь, 15 июня. Министерство транспорта Прикамья планирует восстановить железнодорожное сообщение между станциями Пермь I и Пермь II. Движение поездов здесь прекратилось в январе 2020 года, а в планах было пустить скоростной трамвай.

Министр транспорта региона Андрей Алякринский на заседании инфраструктурного комитета ЗС сообщил, что открытие, а по сути, возвращение движения по ж/д путям вдоль Камы запланировано на сентябрь-октябрь 2021 года.

В 2020 году предполагалось вместо поездов пустить по участку скоростной трамвай. Еще позднее власти решили сделать данный перегон частью проекта пермского наземного метро.

Теперь, согласно поправкам в бюджет Прикамья на 2021–2023 годы, деньги под запуск скоростного трамвая направят на строительство высоких железнодорожных платформ «Ул. Попова» и «Станция Пермь I». Стоимость работ (запланированная) — 586 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что впервые с 2007 года у пермского аэропорта появится базовая авиакомпания. В Пермский край на долгосрочный период зайдет компания Red Wings.