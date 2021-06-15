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Пермские младшеклассники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

Общество
Пермские младшеклассники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте
pixabay.com  / 

Пермь, 15 июня. На заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы во вторник, 15 июня, обсудили льготы на оплату проезда в общественном транспорте. Чиновники администрации признали целесообразным предложение по бесплатному проезду для школьников 1-4 классов.

Льготу планируют ввести с 1 сентября. Из бюджета Перми направят на это около 50 млн рублей. Скидка членам малоимущих семей (30% по проездному на 30 поездок, 40% — на 60 поездок) оценивается в 36,5 млн рублей.

«Попросила сделать расчеты по остальным школьникам. С учетом того, что высаживать детей из транспорта теперь запрещено, логично сделать следующий шаг — ввести бесплатный проезд для всех ребят, — рассказала ФАН депутат гордумы Вероника Куликова. — Крайне важно, чтобы чиновники администрации не затянули процесс, как это было с льготой для многодетных на оплату парковки».

Председатель пермской думы Дмитрий Малютин на своей страничке в соцсети подтвердил, что запустить данную льготу планируется с 1 сентября, поэтому администрации дано поручение проработать нормативную базу, чтобы на пленарном заседании в августе принять соответствующее решение.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что убыток транспортной отрасли в столице Прикамья с начала 2021 года составил 697 млн рублей. К концу года цифра может увеличиться до двух миллиардов.

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пермь льготы школьники общественный транспорт бесплатный проезд
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