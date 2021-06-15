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Компания пьяных подростков разбилась в ДТП в Перми

Происшествия
Компания пьяных подростков разбилась в ДТП в Перми
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пермь, 15 июня. Утром вторника, 15 июня, в столице Прикамья произошло ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. По предварительной информации, в салоне автомобиля они находились одни и были пьяны.

Авария случилась в микрорайоне Крохалева. ВАЗ-2109 зацепил «Ладу Гранта» и врезался в столб. Четверо подростков 12, 13, 14 и 16 лет были госпитализированы в краевую клиническую и детскую клиническую больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В ГУ МВД факт ДТП ФАН подтвердили. Более подробная информация появится чуть позже.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье только 6% опрошенных водителей сохраняют спокойствие на дорогах на регулярной основе. Такой вывод можно сделать из  результатов всероссийского опроса сайта «Дром».

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Все новости / Происшествия / Компания пьяных подростков разбилась в ДТП в Перми
дтп пермь полиция госпитализация подростки
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