Компания пьяных подростков разбилась в ДТП в Перми

Пермь, 15 июня. Утром вторника, 15 июня, в столице Прикамья произошло ДТП, в котором пострадали четверо несовершеннолетних. По предварительной информации, в салоне автомобиля они находились одни и были пьяны.

Авария случилась в микрорайоне Крохалева. ВАЗ-2109 зацепил «Ладу Гранта» и врезался в столб. Четверо подростков 12, 13, 14 и 16 лет были госпитализированы в краевую клиническую и детскую клиническую больницы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В ГУ МВД факт ДТП ФАН подтвердили. Более подробная информация появится чуть позже.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье только 6% опрошенных водителей сохраняют спокойствие на дорогах на регулярной основе. Такой вывод можно сделать из результатов всероссийского опроса сайта «Дром».