УФАС и бизнес остановили торги на вывоз медотходов в Прикамье за 685 млн рублей

Пермь, 14 июня. В УФАС Прикамья поступила жалоба на электронный аукцион на оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов учреждений здравоохранения региона с начальной ценой 685,9 млн рублей. Бумагу подало ООО «Правовая защита».

Заявитель считает, что краевое министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок (заказчик) ограничил конкуренцию на торгах, незаконно укрупнив предмет совместных торгов.

В жалобе сказано, что основную часть участников рынка по транспортированию медицинских отходов составляют субъекты малого и среднего предпринимательства. У них просто нет физической возможности обеспечить транспортировку в том объеме, который предусмотрен аукционом. Также у субъектов МСП элементарно нет средств на обеспечение заявки — 34,2 млн рублей и обеспечение исполнения контракта — 205,7 млн рублей.

Ранее медучреждения находили подрядчиков на вывоз мусора самостоятельно. Совместные закупки в 2021–2023 годах были объявлены 1 июня. Заявки принимаются до 17 июня. Задачей стояло найти единого возчика для всех крупных региональных клиник, районных больниц, поликлиник и ФАПов.

Рассмотрение жалобы ООО «Правовая защита» запланировано на 16 июня. До этого момента аукцион приостановлен.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в 2013 году в Перми появилось Экотакси. Главными инициаторами проекта стали молодые мамы, у которых родилась идея раздельной сортировки отходов.