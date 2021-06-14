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Антон Богданов рассказал, кто сыграет главную роль в новом фильме про Ивана Семенова

Общество
Антон Богданов рассказал, кто сыграет главную роль в новом фильме про Ивана Семенова
Федеральное агентство новостей  /  Станислав Черушев

Пермь, 14 июня. Съемки полнометражного фильма «Многотрудная жизнь Ивана Семенова» по повести пермского писателя Льва Давыдычева стартуют в столице Прикамья во вторник, 15 июня. На главную роль претендовали более 2500 мальчишек со всей страны, рассказал журналистам режиссер Антон Богданов.

По его словам, конкуренция на роль была «дикая». В финал вышли четыре претендента — пермский Иван, екатеринбургский Герман, белгородский Сережа и московский Ромка.

«До последнего решали. Только четыре дня назад утвердили Ромку. Аделаида — пермская смешная душевная девчонка. Она сама про себя говорит, что у нее самый большой кулак в школе», — уточнил Антон Богданов.

Сыграет Аделаиду Соня Мосина. Девочка учится в седьмом классе пермской гимназии №2. В массовых сценах, к слову, заняты в основном местные школьники.

Антон Богданов рассказал, кто сыграет главную роль в новом фильме про Ивана Семенова
gorodperm.ru  / Муниципальное образование город Пермь
В окончательный актерский состав пришлось вносить изменения. Связаны они с нестыковками в расписании «Аэрофлота». Так вместо планировавшегося на роль папы Виктора Добронравова утвержден Александр Лойе. Маму сыграет Валерия Дергилева, бабушку — Мария Шукшина.

Пока не раскрывается, появится ли в новом фильме Владимир Воробей, сыгравший роль Ивана Семенова в 1966 году. Известно  точно, что съемки фильма в Перми продлятся до середины июля. Сама лента должна выйти в мае 2022 года.

Ранее Аглая Тарасова рассказала, что фильм «Еврей» стал ее второй совместной работой с Артуром Смольяниновым. Она назвала коллегу «чудесным партнером», который всегда поможет советом.

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Все новости / Общество / Антон Богданов рассказал, кто сыграет главную роль в новом фильме про Ивана Семенова
богданов пермь добронравов шукшина съемки фильма
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