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На горе Полюд в Прикамье появился бесплатный интернет

Общество
На горе Полюд в Прикамье появился бесплатный интернет
vishersky.ru  /  Государственный природный заповедник Вишерский

Пермь, 14 июня. На горе Полюд в Прикамье появился бесплатный интернет. Это значит, что теперь гости одного из популярнейших мест Вишерского заповедника смогут отправлять фотографии в соцсети прямо с места.

Доступ в сеть появился благодаря проекту «Организация бесплатного доступа сети Интернет в самых популярных туристических местах Пермского края».

«Пока окончательные сроки реализации проекта назвать не могут, но на Полюде связь уже есть», — сообщил журналистам директор заповедника «Вишерский» Павел Бахарев.

Каждый посетитель горы Полюд может воспользоваться бесплатной точкой доступа к Wi-Fi. Для того, чтобы узнать пароль, нужно подойти к администратору визит-центра. Дальность действия от этой точки 15-20 метров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в 2021 году в столице Прикамья благоустроят 14 парков и скверов. В каких-то пройдет текущий ремонт, другие капитально отремонтируют и реконструируют. 

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пермский край интернет туризм заповедник
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