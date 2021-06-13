Прикамье попало в топ-3 регионов РФ с самыми злыми водителями

Пермь, 13 июня. В Прикамье только 6% опрошенных водителей сохраняют спокойствие на дорогах на регулярной основе. Такой вывод можно сделать из результатов всероссийского опроса сайта «Дром», в котором приняло участие более 11 тысяч автолюбителей.

В целом, пермские водители абсолютно не прочь выразить свою злость даже матом. 67% автовладельцев в регионе любят поворчать на других участников движения. В основном их раздражают автобусы и такси.

В 32% случаев водители Прикамья ругаются на пешеходов. 16% — на сотрудников ГИБДД, 14% — на дорожные службы.

В итоге Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулем. А в среднем по стране, по данным опроса, сохраняют спокойствие только 11%.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Прикамье со дна Камы подняли машину, утонувшую семь лет назад. В ней нашли два тела.