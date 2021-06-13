Пермский Политех стал единственным представителем Прикамья в топ-100 лучших вузов РФ

Пермь, 13 июня. Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) второй год подряд стал единственным представителем Прикамья в списке ста лучших вузов страны.

Агентство RAEX публикует списки лучших вузов с 2012 года. Составители анализируют уровень преподавания, международной интеграции, ресурсной обеспеченности и интереса поступающих к университету.

Востребованность выпускников высшего учебного заведения оценивается по уровню сотрудничества вуза с работодателями и качества карьеры специалистов.

«Результаты рейтинга позволяют с уверенностью говорить, что, по меньшей мере, в масштабах Пермского края и макрорегиона политех остается одним из лидеров в науке, образовании и инновациях», — рассказал ФАН начальник управления науки университета Павел Волегов.

В итоге ПНИПУ занял 53-ю строчку рейтинга RAEX.

vk.com / Пермский государственный университет

«Среди 48 российских вузов Пермский государственный научный исследовательский университет занимает 32 позицию», — рассказали ФАН в пресс-службе ПГНИУ.

Также консалтинговая компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала список лучших университетов мира.

В 2021 году в итоговую таблицу вошло самое большое количество вузов за всю историю — 1300.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Петербург готов оказать помощь Прикамью в открытии филиала Музея обороны и блокады и поддержать проект установки памятника, посвященного блокаде. Об этом договорились регионы при утверждении «Дорожной карты», которая будет реализована с 2021 по 2023 годы.