Пенсионерку в Прикамье убили за четыре тысячи рублей и две банки консервов

Пермь, 12 июня. В городе Александровске Прикамья вынесли приговор 27-летнему жителю поселка Яйва. Ранее неоднократно судимого молодого человека признали виновным в убийстве, сопряженным с разбоем и причинением тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что вместе со своим знакомым он решил похитить имущество с приусадебного участка 82-летней женщины. Они взяли монтировку для взлома запоров и ночью пришли к ее дому. Но случайно натолкнулись на хозяйку.

«Один из мужчин, отказавшись от кражи, сразу покинул место происшествия. А осужденный напал на пенсионерку и нанес ей множественные удары монтировкой по голове и телу. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте. После убийства молодой человек обыскал дом и похитил четыре тыс. рублей и две банки рыбных консервов», — рассказали ФАН в пресс-службе СКР по Пермскому краю.

Преступнику назначено наказание в виде 16 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы сроком на 1 год.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что гендиректор и единственный учредитель компании по поставке высокотехнологичного медоборудования взят под стражу в столице Прикамья. Он обвинен в даче взятки в особо крупном размере через посредника.