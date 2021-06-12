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Учредителю компании по поставке медоборудования грозит до 15 лет тюрьмы за взятку

Общество
Учредителю компании по поставке медоборудования грозит до 15 лет тюрьмы за взятку
vnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета по Новгородской области

Пермь, 12 июня. Гендиректор и единственный учредитель компании по поставке высокотехнологичного медоборудования взят под стражу в столице Прикамья и обвинен в даче взятки в особо крупном размере через посредника. Речь идет о гендиректоре «Медтрейда» Павле Рогаче. 

Первая половина суммы в 2,34 млн рублей была передана чиновнику правительства Пермского края под контролем ФСБ.

По версии следствия, предприниматель добивался победы ООО в аукционе на поставку в Прикамье трех передвижных рентгенологических комплексов за 23,49 млн рублей. Директор предложил 10% от суммы контракта заместителю начальника отдела управления организации закупок. Об этом было сообщено в ФСБ.

27 апреля 2021 года из Екатеринбурга в Пермь приехали представители общества и в кабинете чиновника отдали ему 1 174 500 рублей. Офицеры ФСБ их задержали.

2 июня задержали самого предпринимателя. Его допросили и предъявили обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки.

«Я не преступник. Я предприниматель, который оступился. Мои родственники готовы внести залог в пять миллионов рублей», – сказал обвиняемый по видеосвязи из СИЗО в краевом суде.

Его адвокат Александр Золоев попросил избрать для своего клиента денежный залог или домашний арест.

«Мы арендовали квартиру в Перми. Мой подопечный человек достаточно обеспеченный, чтобы купить квартиру здесь и отбывать там домашний арест», – отметил в суде адвокат.

Представитель «Медтрейда» Анастасия Сигова рассказала екатеринбургским журналистам, что данная ситуация никаким образом не отразится на деятельности компании. Общество продолжит работать.

Основными свидетелями являются подчиненные бизнесмену сотрудники ООО, и предприниматель может оказать на них давление, заявил в процессе прокурор. Суд поддержал позицию и оставил обвиняемого в СИЗО по 27 июля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Дзержинский районный суд Перми признал виновными двух местных жителей в совершение валютных операций по переводу денег на счета «нерезидентов с использованием подложных документов» на 200 млн рублей.

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Все новости / Общество / Учредителю компании по поставке медоборудования грозит до 15 лет тюрьмы за взятку
екатеринбург пермь взятка госзакупки медицинское оборудование
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