Пермские родители дали своему сыну имя Космос

Пермь, 11 июня. В столице Прикамья родители назвали своего ребенка Космос. Выбор такого оригинального имени исходит от обоих родителей.

«Мотовилихинским отделом управления ЗАГС администрации Перми в преддверии Дня России зарегистрировано рождение нового гражданина нашего государства – Бурсина Космоса Арсеньевича, — рассказали ФАН в ЗАГСе. — Мальчик родился 16 мая – в Международный день света. Отцу вручили свидетельство о рождении Космоса и подарочный комплект для новорожденного».

Слово «космос» происходит от греческого глагола «космео», что означает приводить в порядок, обустраивать, украшать мир. Считается, что первым это слово употребил Пифагор.

В настоящее время имя Космос переводится как «пространство», «вселенная».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сервисом «Туту.ру» составлена энциклопедия 60-ти «мест силы» со всей России, где люди загадывают желания. В нее вошли скульптура «Легенда о пермском медведе» и Узкая улочка в Прикамье.