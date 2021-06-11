Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 июня 16:23
16:21
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала пародию на репетицию Бузовой в МХАТе
16:21
Общество
Площадь Советскую в Ялте превратят в уютное место притяжения за 80 миллионов рублей
16:20
Общество
Петербургские волонтеры будут круглосуточно дежурить в Пулкове в рамках Евро-2020
16:20
Весь мир
Швейцарский банк заблокировал покупку вакцин от COVID-19 для Венесуэлы
16:18
Происшествия
Жительнице Краснодара оторвало голову при взрыве в гаражном боксе
16:18
Армия
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций армянскими военными
16:17
Общество
Петербургские волонтеры встретили первых гостей Евро-2020
16:15
Армия
Алиев в письме Путину указал на роль Москвы в поддержании перемирия в Карабахе
16:11
Политика
Рижский суд арестовал подозреваемого в «шпионаже» в пользу России депутата
16:09
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова хочет, чтобы внучка называла ее по имени
Все новости

Пермские родители дали своему сыну имя Космос

Общество
Пермские родители дали своему сыну имя Космос
pexels.com  /  Andreas Wohlfahrt

Пермь, 11 июня. В столице Прикамья родители назвали своего ребенка Космос. Выбор такого оригинального имени исходит от обоих родителей.

«Мотовилихинским отделом управления ЗАГС администрации Перми в преддверии Дня России зарегистрировано рождение нового гражданина нашего государства – Бурсина Космоса Арсеньевича, — рассказали ФАН в ЗАГСе. — Мальчик родился 16 мая – в Международный день света. Отцу вручили свидетельство о рождении Космоса и подарочный комплект для новорожденного».

Слово «космос» происходит от греческого глагола «космео», что означает приводить в порядок, обустраивать, украшать мир. Считается, что первым это слово употребил Пифагор.

В настоящее время имя Космос переводится как «пространство», «вселенная».

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что сервисом «Туту.ру» составлена энциклопедия 60-ти «мест силы» со всей России, где люди загадывают желания. В нее вошли скульптура «Легенда о пермском медведе» и Узкая улочка в Прикамье.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Пермские родители дали своему сыну имя Космос
дети пермь имя загс
Комментировать
Эксклюзив
Площадь Советскую в Ялте превратят в уютное место притяжения за 80 миллионов рублей
Площадь Советскую в Ялте превратят в уютное место притяжения за 80 миллионов рублей
Самое популярное
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Общество 278961 9 июня 2021
Блогер из России притворился украинцем и спросил у эстонца, чей на самом деле Крым
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Общество 114065 8 июня 2021
Россиянин в Берлине притворился украинцем и узнал, кого немцы уважают больше
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Политика 71586 8 июня 2021
Захарова призналась, что боится читать новости после заявления Псаки
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Общество 49338 9 июня 2021
Астролог спрогнозировала изменения в жизни людей в период солнечного затмения
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Общество 47983 10 июня 2021
Поляк пришел в восторг от преображения Крыма после воссоединения с Россией
Рейтинг@Mail.ru