Вырубка Перми: ФАН разбирался, как должны озеленить столицу Прикамья к юбилею

Прикамье продолжает готовиться к празднованию юбилея краевой столицы. В 2023 году Перми исполняется 300 лет. Споры вокруг благоустройства города регулярно перекидываются с одной темы на другую.
Ранее ФАН писал об отношении жителей к реконструкции Комсомольского проспекта и ликвидации части парковочных карманов. Администрация Перми, как может, разъясняет горожанам свои мысли и позиции. Но пока негатив на определенные инициативы пермской мэрии остается.
В 2021 году в столице Прикамья благоустроят 14 парков и скверов. В каких-то пройдет текущий ремонт, другие капитально отремонтируют и реконструируют. В этом списке: сквер у ДК Калинина, сквер на улице Мира в поселке Новые Ляды, сквер вблизи дома на Куфонина, 28, бульвар на улице Дружбы и ряд других объектов.
Среди того, что будет сделано: замена покрытия, установка различных архитектурных форм, переустройство наружного освещения и, наконец, озеленение. Последний пункт «зацепил» впечатляющее число жителей — споры ведутся как в соцсетях, так и на различных площадках активистов и градозащитников. ФАН попытался разобраться, что именно не устраивает пермяков и каким они видят правильный подход к озеленению города.
По оценкам специалистов, на территории Перми насчитывается более трех миллионов деревьев.
Живая изгородь
1 июня в Театральном саду начался текущий ремонт. Здесь запланировано значительное обновление зеленого фонда. Ближайшей осенью в сквере высадят вязы и липы, а также живую изгородь из спиреи и несколько тысяч многолетних растений.
«Запланирована формовочная обрезка, опрыскивание средством от болезней и вредителей, внесение удобрений, внекорневая подкормка, полив. Ранее состоялось комиссионное обследование деревьев. По его итогам было выявлено порядка 30 аварийных старовозрастных деревьев и кустарников, подлежащих замене», — рассказали ФАН в администрации Ленинского района.
Здесь же появятся и «многолетники». Высадки всех деревьев и кустарников будут вестись с августа, поскольку осень является оптимальным временем для озеленения.
«Позади здания театра есть деревья, которым больше ста лет. Ни одна бестолочь за это время не устраивала им санитарные обрезки и не признавала аварийными, деревья сами выросли. Но в 2021 году пришел пермский чиновник», — высказывает свое мнение один из пользователей соцсетей.
Начальник управления по природопользованию и экологии администрации Перми Дмитрий Андреев сказал в беседе с ФАН, что в Театральном саду, так же, как и бульваре Советской армии сносятся только аварийные деревья.
Опасные деревья
Очередной этап капремонта бульвара Советской армии стартовал 1 апреля 2021 года. Здесь запланировано серьезное обновление старых и аварийных деревьев. Взамен старых и аварийных осенью будет высажено 318 вязов, елей, кленов, яблонь, рябин, лип и пирамидальных тополей. Здесь появятся крупномеры высотой более трех метров.
«Специалисты оценивали возможность лечения и сохранения на территории бульвара каждого дерева. Часть возрастных деревьев будет сохранена, а наблюдение за их состоянием продолжится. Планируемые к сносу деревья имеют гнилостные изменения ствола, усыхания, трещины в стволе и представляют опасность для посетителей бульвара. Для предотвращения аварийных ситуаций было принято решение о замене их на молодые саженцы-крупномеры, — рассказали ФАН в управлении по экологии.
Координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей считает, что не обеспечена зеленая защита бульвара Советской армии от четырехполосной автотрассы. Активист попросила разместить в публичном доступе полный проект, а не только «визуализацию».
«Жители рассчитывают на соучаствующее проектирование всех будущих изменений общественных пространств нашего города. Участие горожан со стадии подготовки ТЗ. Эта практика точно уменьшит негатив между жителями и властью», — рассказала ФАН Надежда Баглей.
Не по проекту
Еще одно знаковое пространство для пермяков — сквер у гостиницы «Урал». Недавно здесь началась реконструкция, которая должна завершиться в 2022 году.
Однако градозащитник Денис Галицкий обратил внимание на то, что проект не совсем соответствует тому, что уже делается в сквере. К примеру, все деревья на этом участке, кроме полувековых елей, вырубили.
«Часть посадят в этом же сквере, но зачем их передвигать? Даже если все они приживутся, то будут долго в плачевном состоянии. Ради чьей прихоти эти переносы? Я просто отказываюсь понимать», — написал он на своей странице в соцсети.
Галицкий отметил, что в концепции сквера у «Урала» все крупные деревья не попали под дорожки, и судьба их опасений изначально не вызывала. И никакой необходимости трогать деревья не было.
«Очередное сумасшествие. Заговор против всего живого, очень скоро останемся среди асфальта и бетона разводить руками, как тяжело вырастить в условиях города древесные растения», — делится своим мнением в соцсетях Светлана К.
«У меня ощущение, что у власти в городе сидит какой-то аллергик, ненавидящий все живое», — пишет там же Роман Г.
«Этот вид являются сорным и угрожает видовому многообразию сквера. Остальные деревья и кустарники будут пересажены внутри самого сквера и на другие территории Ленинского района. А здесь появятся ели, рябины, липы, черемухи, сосны. Всего 86 деревьев», — уточнили в «Пермблагоустройстве».
Осознать значимость
По словам президента Союза ландшафтных архитекторов и дизайнеров Прикамья Оксаны Харитоновой, вырубать или удалять деревья — это процесс нормальный, но при замене на растительный материал высокого качества и взрослые растения.
«Отладить процесс — это пересмотреть бюджет на благоустройство и озеленение, где озеленение составляло бы 50% бюджета, и, конечно, закупаемый материал должен быть из питомника и соответствующего размера. Плюс, должны быть паспорта на озеленение территории, где должно быть прописано, как ухаживать, когда менять и на что менять», — рассказала ФАН Оксана Харитонова.
По словам специалиста, в городском озеленении должны соблюдаться нормы и мировые тренды, а власти должны осознать его значимость, в том числе экономическую и социальную.
«Кто-нибудь успевает записывать за администрацией планы ремонтных работ и строительства по городу?» — задает вопрос Руслан Ш. в одном из пермских пабликов.
Собственно, то же самое спрашивают местные жители у мэрии обо всем, что касается подготовки города к большому юбилею. Администрация Перми действительно объясняет людям, что в итоге будет сделано, но не может рассказать, зачем. Возможно, именно в отсутствии диалога в том виде, как это понимают горожане, и кроется проблема с общим недопониманием.