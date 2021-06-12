Вырубка Перми: ФАН разбирался, как должны озеленить столицу Прикамья к юбилею

Прикамье продолжает готовиться к празднованию юбилея краевой столицы. В 2023 году Перми исполняется 300 лет. Споры вокруг благоустройства города регулярно перекидываются с одной темы на другую.

Ранее ФАН писал об отношении жителей к реконструкции Комсомольского проспекта и ликвидации части парковочных карманов. Администрация Перми, как может, разъясняет горожанам свои мысли и позиции. Но пока негатив на определенные инициативы пермской мэрии остается.

В 2021 году в столице Прикамья благоустроят 14 парков и скверов. В каких-то пройдет текущий ремонт, другие капитально отремонтируют и реконструируют. В этом списке: сквер у ДК Калинина, сквер на улице Мира в поселке Новые Ляды, сквер вблизи дома на Куфонина, 28, бульвар на улице Дружбы и ряд других объектов.

Среди того, что будет сделано: замена покрытия, установка различных архитектурных форм, переустройство наружного освещения и, наконец, озеленение. Последний пункт «зацепил» впечатляющее число жителей — споры ведутся как в соцсетях, так и на различных площадках активистов и градозащитников. ФАН попытался разобраться, что именно не устраивает пермяков и каким они видят правильный подход к озеленению города.

По оценкам специалистов, на территории Перми насчитывается более трех миллионов деревьев.

Живая изгородь

1 июня в Театральном саду начался текущий ремонт. Здесь запланировано значительное обновление зеленого фонда. Ближайшей осенью в сквере высадят вязы и липы, а также живую изгородь из спиреи и несколько тысяч многолетних растений.

«Запланирована формовочная обрезка, опрыскивание средством от болезней и вредителей, внесение удобрений, внекорневая подкормка, полив. Ранее состоялось комиссионное обследование деревьев. По его итогам было выявлено порядка 30 аварийных старовозрастных деревьев и кустарников, подлежащих замене», — рассказали ФАН в администрации Ленинского района.

vk.com / Анастасия Козич

В управлении по экологии и природопользованию пермской мэрии пояснили, что на территории Театрального сада планируется высадить живую изгородь из спиреи серой «Грефшейм» (2150 штук), спиреи японской «Литл принцесс» (1607). Также предлагается высадить группами 891 спирею серую «Грефшейм», 1400 гортензий метельчатых, 496 сиреней обыкновенных и 40 деревьев мелколистных лип и шершавого вяза.

Здесь же появятся и «многолетники». Высадки всех деревьев и кустарников будут вестись с августа, поскольку осень является оптимальным временем для озеленения.

«Позади здания театра есть деревья, которым больше ста лет. Ни одна бестолочь за это время не устраивала им санитарные обрезки и не признавала аварийными, деревья сами выросли. Но в 2021 году пришел пермский чиновник», — высказывает свое мнение один из пользователей соцсетей.

Начальник управления по природопользованию и экологии администрации Перми Дмитрий Андреев сказал в беседе с ФАН, что в Театральном саду, так же, как и бульваре Советской армии сносятся только аварийные деревья.

Опасные деревья

Очередной этап капремонта бульвара Советской армии стартовал 1 апреля 2021 года. Здесь запланировано серьезное обновление старых и аварийных деревьев. Взамен старых и аварийных осенью будет высажено 318 вязов, елей, кленов, яблонь, рябин, лип и пирамидальных тополей. Здесь появятся крупномеры высотой более трех метров.

gorodperm.ru / Муниципальное образование город Пермь

«Специалисты оценивали возможность лечения и сохранения на территории бульвара каждого дерева. Часть возрастных деревьев будет сохранена, а наблюдение за их состоянием продолжится. Планируемые к сносу деревья имеют гнилостные изменения ствола, усыхания, трещины в стволе и представляют опасность для посетителей бульвара. Для предотвращения аварийных ситуаций было принято решение о замене их на молодые саженцы-крупномеры, — рассказали ФАН в управлении по экологии.

В городском управлении по экологии и природопользованию подчеркнули, что в течение последних трех лет регулярно проводились обследования деревьев на бульваре для оценки их состояния. Всего на территории бульвара — 528 деревьев. В ходе обследований было зафиксировано ухудшение состояния некоторых из них, поэтому необходимо заменить 118 деревьев, в основном — старые клены ясенелистные (97 штук).

Координатор проекта «Слушай соловья» Надежда Баглей считает, что не обеспечена зеленая защита бульвара Советской армии от четырехполосной автотрассы. Активист попросила разместить в публичном доступе полный проект, а не только «визуализацию».

«Жители рассчитывают на соучаствующее проектирование всех будущих изменений общественных пространств нашего города. Участие горожан со стадии подготовки ТЗ. Эта практика точно уменьшит негатив между жителями и властью», — рассказала ФАН Надежда Баглей.

Не по проекту

Еще одно знаковое пространство для пермяков — сквер у гостиницы «Урал». Недавно здесь началась реконструкция, которая должна завершиться в 2022 году.

gorodperm.ru / Виталий Кокшаров

По проекту тут обустроят газоны и цветники, проведут ремонт тротуаров, переустроят сети наружного освещения, высадят молодые саженцы.

Однако градозащитник Денис Галицкий обратил внимание на то, что проект не совсем соответствует тому, что уже делается в сквере. К примеру, все деревья на этом участке, кроме полувековых елей, вырубили.

«Часть посадят в этом же сквере, но зачем их передвигать? Даже если все они приживутся, то будут долго в плачевном состоянии. Ради чьей прихоти эти переносы? Я просто отказываюсь понимать», — написал он на своей странице в соцсети.

Галицкий отметил, что в концепции сквера у «Урала» все крупные деревья не попали под дорожки, и судьба их опасений изначально не вызывала. И никакой необходимости трогать деревья не было.

«Очередное сумасшествие. Заговор против всего живого, очень скоро останемся среди асфальта и бетона разводить руками, как тяжело вырастить в условиях города древесные растения», — делится своим мнением в соцсетях Светлана К.

«У меня ощущение, что у власти в городе сидит какой-то аллергик, ненавидящий все живое», — пишет там же Роман Г.

Facebook / Денис Галицкий

«Этот вид являются сорным и угрожает видовому многообразию сквера. Остальные деревья и кустарники будут пересажены внутри самого сквера и на другие территории Ленинского района. А здесь появятся ели, рябины, липы, черемухи, сосны. Всего 86 деревьев», — уточнили в «Пермблагоустройстве».

Осознать значимость

В МКУ «Пермблагоустройство» сообщили, что у «Урала» вырублено три клена остролистных.

По словам президента Союза ландшафтных архитекторов и дизайнеров Прикамья Оксаны Харитоновой, вырубать или удалять деревья — это процесс нормальный, но при замене на растительный материал высокого качества и взрослые растения.

«Отладить процесс — это пересмотреть бюджет на благоустройство и озеленение, где озеленение составляло бы 50% бюджета, и, конечно, закупаемый материал должен быть из питомника и соответствующего размера. Плюс, должны быть паспорта на озеленение территории, где должно быть прописано, как ухаживать, когда менять и на что менять», — рассказала ФАН Оксана Харитонова.

По словам специалиста, в городском озеленении должны соблюдаться нормы и мировые тренды, а власти должны осознать его значимость, в том числе экономическую и социальную.

«Кто-нибудь успевает записывать за администрацией планы ремонтных работ и строительства по городу?» — задает вопрос Руслан Ш. в одном из пермских пабликов.

Собственно, то же самое спрашивают местные жители у мэрии обо всем, что касается подготовки города к большому юбилею. Администрация Перми действительно объясняет людям, что в итоге будет сделано, но не может рассказать, зачем. Возможно, именно в отсутствии диалога в том виде, как это понимают горожане, и кроется проблема с общим недопониманием.