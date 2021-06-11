Суд отправил в колонию пермяков, которые за год вывели за рубеж более 200 млн рублей

Пермь, 11 июня. Дзержинский районный суд Перми признал виновными двух местных жителей в совершение валютных операций по переводу денег на счета «нерезидентов с использованием подложных документов».

В прокуратуре Пермского края ФАН рассказали, что с 2015 по 2016 годы два пермяка занимались выводом денежных средств за рубеж, а также осуществляли незаконную банковскую деятельность.

«В результате на счета подконтрольных им фирм по фиктивным внешнеэкономическим контрактам перечислено около 3 млн долларов — более 200 млн рублей. Лично ими был получен доход в размере около 8 млн рублей», — пояснили в региональной прокуратуре.

Одного из виновных отправили на 10 лет в колонию общего режима. Она также заплатит штраф — 900 тыс. рублей. Второй проведет в заключении 6,5 лет и заплатит 400 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на Пермском пороховом заводе была обнаружена передача данных с компьютера завода на неизвестные серверы в США. Исходящий трафик зафиксировали пограничные файерволы, установленные на компьютерной сети предприятия.