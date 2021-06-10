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Раскрыт гонорар Теодора Курентзиса за руководство Дягилевским фестивалем в 2021 году

Шоу-бизнес
Раскрыт гонорар Теодора Курентзиса за руководство Дягилевским фестивалем в 2021 году
wikipedia.org  /  Дмитрий Дубинский

Пермь, 10 июня. На сайте госзакупок опубликован договор, заключенный между Пермским театром оперы и балета и Теодором Курентзисом, на исполнение обязанностей руководителя Дягилевского фестиваля 2021 года. По контракту за свою работу он получит 600 тыс. рублей.

Согласно проекту договора, заказчик несет расходы на перелет или переезд маэстро. Курентзис обязуется лично оказать услуги по художественному руководству международным фестивалем, обеспечить контроль за творческой работой, принять участие в разработке PR-кампании. Курентзис также даст минимум одно интервью СМИ для продвижения фестиваля среди целевой аудитории.

Теодор Курентзис был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета с 2011 года. Однако в 2019 году из-за конфликта с командой экс-губернатора Максима Решетникова маэстро покинул эту должность, но остался худруком Дягилевского фестиваля.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что новая скандальная постановка режиссера Константина Богомолова «Кармен» в Пермском театре оперы и балета стала едва ли не самой прибыльной. Супруг Ксении Собчак получил за постановку более миллиона рублей.

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пермь опера теодор курентзис
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