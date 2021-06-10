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Риэлтора в Прикамье приговорили к 12 годам лишения свободы за мошенничество

Общество
Риэлтора в Прикамье приговорили к 12 годам лишения свободы за мошенничество
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Пермь, 10 июня. Агент по продаже недвижимости признана виновной в совершении трех преступлений на территории Прикамья. Ранее судимую жительницу Александровского района обвинили в мошенничестве в крупном размере.

Риэлтор центра недвижимости и права «Этажи» похитила более 3 млн рублей клиентов компании. Она подыскивала желающих приобрести недвижимость за счет средств маткапитала и помогала им получить кредит с погашением за счет этой выплаты.

«Далее риэлтор заключала договор купли-продажи и убеждала продавца квартиры составить на себя или своих знакомых доверенность на совершение всех действий, а покупателя о необходимости передачи денег за квартиру продавцу через нее. Полученные деньги мошенница присваивала себе», — рассказали ФАН в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

От действий мошенницы пострадало девять человек. Двое остались без единственного жилья.

Суд приговорил риэлтора к 12 годам колонии общего режима и взыскал сумму материального ущерба.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суд в Прикамье вынес приговор адвокату Пермской объединенной краевой коллегии. Он признан виновным в повторном нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения.

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уголовное дело мошенничество пермский край недвижимость риэлторы
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