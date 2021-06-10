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Пермский «Экстрим-парк» возводили без разрешения на строительство

Общество
Пермский «Экстрим-парк» возводили без разрешения на строительство
Яндекс.карты  /  Экстрим парк, стадион, Россия, Пермь, Дзержинский район

Пермь, 10 июня. Возведение «Экстрим-парка» в столице Прикамья осуществлялось застройщиком в отсутствие необходимого разрешения на строительство. Это стало известно после проверки прокуратуры.

«В итоге главе Перми внесено представление, а в отношении МКУ «Управление технического заказчика» возбуждено дело об административном нарушении за несоблюдение установленного порядка строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства», — рассказали ФАН в пресс-службе региональной прокуратуры.

Парк должен был быть сдан летом 2020 года. Но этого не произошло. Площадь двухэтажного спорткомплекса — одна тысяча кв. метров. Стоимость работ — 62,8 млн рублей.

На данный момент принят комплекс мер для устранения нарушений, к примеру, утверждена «дорожная карта». Юридическое лицо признано виновным и оштрафовано на 510 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за первые четыре месяца 2021 года в Прикамье зарегистрировано 135 взяток до 10 тыс. рублей. По этому показателю регион стал лидером в РФ.

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пермь прокуратура строительство административные дела экстрим-парк
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