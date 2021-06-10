Пермский «Экстрим-парк» возводили без разрешения на строительство

Пермь, 10 июня. Возведение «Экстрим-парка» в столице Прикамья осуществлялось застройщиком в отсутствие необходимого разрешения на строительство. Это стало известно после проверки прокуратуры.

«В итоге главе Перми внесено представление, а в отношении МКУ «Управление технического заказчика» возбуждено дело об административном нарушении за несоблюдение установленного порядка строительства и ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства», — рассказали ФАН в пресс-службе региональной прокуратуры.

Парк должен был быть сдан летом 2020 года. Но этого не произошло. Площадь двухэтажного спорткомплекса — одна тысяча кв. метров. Стоимость работ — 62,8 млн рублей.

На данный момент принят комплекс мер для устранения нарушений, к примеру, утверждена «дорожная карта». Юридическое лицо признано виновным и оштрафовано на 510 тыс. рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что за первые четыре месяца 2021 года в Прикамье зарегистрировано 135 взяток до 10 тыс. рублей. По этому показателю регион стал лидером в РФ.